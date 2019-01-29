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韓國瑜不入住高雄市長官邸 風水師曝：入住恐出事

2019-01-29 11:05聯合新聞網 綜合報導

韓國瑜28日，首度證實「不搬進市長官邸了」。 圖／聯合報系資料照片
韓國瑜28日，首度證實「不搬進市長官邸了」。 圖／聯合報系資料照片
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高雄市長韓國瑜28日在小港區鳳儀宮發紅包時，首度證實「不搬進市長官邸了」。他表示，因為大部分時間都自己一個人，不然就是夫妻2個人而已，「住那麼大的房子也是浪費了」，未來會租個小房間，夠住就好，官邸可作其他用途，當成一個公關平台。

高雄市長官邸佔地超過5百坪，位於高雄精華地段，曾一度傳出韓國瑜會在農曆年後入住市長官邸，不過韓國瑜證實，自己和家人不會入住，打算自費另尋住處，最主要的原因，他認為不需要住到數百坪的空間，官邸未來則可提供社團使用、宴請外賓，或借給慈善團體辦公益活動。

高雄市長官邸佔地超過5百坪。圖／取自google map
高雄市長官邸佔地超過5百坪。圖／取自google map
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據《三立新聞網》報導，風水老師陳啟銓指出，2020年是庚子年，「如果住進去的話，明年就會出事情啊」。風水師表示，高雄市長官邸佔地522坪，建坪有270坪，以風水和衛星雲圖來看，坐西朝東的格局雖有「紫氣東來」優點，不過前方有高樓壓迫代表「明堂壓迫」、後方有民宅直樑沖煞，像是兩把箭，代表「直樑暗箭傷人」易犯小人，還有庭院種的玉蘭花跟圍籬纏繞的九重葛，都不利入住者。

風水師看官邸格局，認為韓國瑜選擇不入住反而有利運勢，繼市長辦公室要搬到鳳山行政中心，韓國瑜還打算自掏腰包租房子，住處也要另外找，和綠營執政時代的做法完全不同。而韓國瑜農曆年後不搬進高雄市長官邸，也將成為第一位不住官邸的民選高雄市長。

風水師指出高雄市長官邸風水不利於入住者。圖／取自google map
風水師指出高雄市長官邸風水不利於入住者。圖／取自google map
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韓國瑜
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