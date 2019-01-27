右手拚經濟、左手顧弱勢 韓國瑜「兩個拳頭」助寒士

高雄市長韓國瑜（中立者）昨參加寒士愛心尾牙宴，一名長者向他哭訴無法照顧多重障礙兒，韓極力安慰，表示會成立機構照顧。 記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

人安、創世及華山基金會策略聯盟昨天邀請四萬名寒士在全台十六處吃「愛心尾牙；高雄市長韓國瑜參加高雄場時提出兩個拳頭理論，強調右手拚經濟、左手照顧弱勢，未來會多結合相關團體、機構共同照顧弱勢族群。

今年愛心尾牙有逾五萬人捐款，金額從零錢到五百萬元都有。富邦集團先捐五百萬，最後傳出短缺二五○萬元又加碼，讓尾牙順利進行。其他捐助單位還有建國工程、劍潭古寺、台新銀行公益慈善基金會各五○萬元。

前總統馬英九、副總統陳建仁昨天也受邀出席台北愛心尾牙，馬肯定基金會協助照顧寒士，表示得知有五萬多人捐款支持，雖然身體有點冷，但心頭很溫暖。陳致詞時說，「寒士吃飽卅」愛心活動，從一九九一年除夕夜發送便當給街友開始，當年播下愛心種子，至今已成為一棵大樹。

高雄愛心尾牙在中正高工籃球場舉辦，席開二三○桌，兩千三百名寒士一起吃尾牙，另有近千名義工前往服務。韓國瑜出席時，雙手拿著紅包分送弱勢長輩。

韓說，看到三種人會發自內心尊敬，一是真正願意把愛心分到社會各角落的慈善家，二是用宗教自度度人的宗教家，三是真正為了下一代生活的政治家，他內心非常清楚高雄未來要做什麼。

他提出兩個拳頭理論，右拳全力拚經濟，像前天要來投資高雄的企業原本報名兩百家，結果來了四百多家，他非常感謝。左手要照顧弱勢，包括身障者、植物人，還有沒有父母親陪伴的孤兒。經濟最終的目的何在？人生的目的在哪裡？就是要培養下一代好的教育，照顧需要照顧的人。

一名長輩向韓國瑜說，自己年事已高，擔心未來無法照顧卅五歲的多重障礙兒。韓表示，市府會想辦法成立一個機構，讓年紀三、四十歲，心智年只有五、六歲的孩子能在社會立足；有天分、文創很好，但智商不夠的人也要有機構安頓，讓他們能有表現，爸媽也能放心。