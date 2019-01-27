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新北新聞局長蔣志薇挑戰公職 加速回應輿情

2019-01-27 23:04聯合報 記者祁容玉／新北報導

新北市新聞局長蔣志薇希望以過去在媒體及新創產業累積的經驗，協助新北市政策宣傳，提...
新北市新聞局長蔣志薇希望以過去在媒體及新創產業累積的經驗，協助新北市政策宣傳，提升國際形象。 記者王敏旭／攝影
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新北市新聞局長蔣志薇出身新聞專業背景，有豐富媒體資歷，後來轉戰新創產業，如今首度進入公部門，蔣志薇坦言，過去沒想過會進入公職體系，但有機會展現所學、服務眾人，家人也願意支持，決定接下挑戰。

蔣志薇畢業於輔大新聞傳播系、英國西敏寺大學新聞系碩士，曾是電視台政治線記者，累積13年媒體經驗，曾任中華民國建國一百年基金會副執行長、彭博商業周刊中文版台灣營運總監，近年投身新創產業，去年3月加入萬里雲科技擔任策略長，也是台灣紫牛創業協會理事長。

蔣志薇說，最初是透過友人牽線，接到市長侯友宜邀請，之前從來沒想過會進入公部門，且在新創產業的薪水相當優渥，但她很認同侯友宜務實認真，支持公務員做事的風格，「有機會改變而不做，受害的是下一代」，有機會服務眾人，也是證明自己能力的機會。

蔣志薇指出，從媒體到企業界的職涯歷練，讓她能用多元角度觀察事物，而在建國一百年基金會工作時，也曾與公部門合作，知道在公部門內想做事，難免面臨限制跟挑戰，但她希望活用過往業界經驗，跳脫公部門的框架。

進入新北市府1個多月，蔣志薇協助市府各局處因應網路輿情，加快回應速度、讓市民更有感，未來盼協助新北市提升國際形象及政策宣傳設計美感，未來也會與祕書處合作，透過國際交流、互動，提高新北能見度。

侯友宜薪水輔大
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