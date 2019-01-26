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董事長帶路！韓國瑜、陳其邁都愛這味

2019-01-26 23:23聯合報 記者劉星君／高雄報導

高市長韓國瑜（中）和潘思亮（右）在鹽埕區廣東汕頭勝味牛肉店享用牛肉鍋。 圖／高雄...
高市長韓國瑜（中）和潘思亮（右）在鹽埕區廣東汕頭勝味牛肉店享用牛肉鍋。 圖／高雄市政府提供
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高市觀光局繼每月推出觀光代言人，現又策劃「董事長帶路」，帶領大家體驗高雄的高端行程、美食與景點，盼吸引更多海內外財經名家到高雄觀光，將高消費客群帶進來，全力拚經濟。首場「董事長帶路」高市觀光局昨天邀請晶華集團董事長潘思亮當導遊，帶著韓國瑜回家鄉鹽埕區享用汕頭火鍋

潘思亮昨首站先到高雄晶英國際行館，他帶著觀光局長潘恒旭、新聞局長王淺秋及文化局代理局長王文翠，欣賞行館「舞動的粒子」藝術裝置，品嘗來自日本的Ukai鐵板燒米其林星級料理；第二站到鹽埕有60年歷史，潘從小吃到大的廣東汕頭勝味牛肉店。

汕頭勝味牛肉店老闆透露，行政院副院長陳其邁也是這家店老主顧，前晚才剛來吃。媒體現場問韓國瑜「市長吃火鍋是先下肉還是下菜？」韓妙回：「我都先喝一杯酒」。

韓國瑜說，他第一次來，現場點牛肉炒飯、牛雜、沙茶火鍋、蚵仔煎、炒羊肉等，韓國瑜品嘗第一口炒牛肉，大為讚賞，直喊「潘董，這個肉實在是太好吃，太好吃了，怎麼會這麼嫩！」席間韓國瑜也不忘要潘思亮大力投資高雄。

晶華酒店董事長潘思亮出生高雄，從小在鹽埕長大，為拆船大王潘孝銳二兒子，是亞洲傑出頂尖飯店企業家，潘家也是高雄佛光山最大的功德主之一。潘思亮推薦鹽埕在地美食，包括廣東勝味牛肉店、高雄婆婆冰、米糕城、港園牛肉麵等。

潘恒旭說，高端旅遊人口在意服務及消費品質，開拓高端客源，肯定能為高雄旅遊再創佳績。

韓國瑜火鍋潘恒旭潘思亮米其林
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