新聞眼／彰縣「鐵娘子」 遇弱勢展柔情

2019-01-26 23:03 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林宛諭



彰化縣長王惠美扮演花仙子，為縣府舉辦的「花在彰化」新春活動宣傳。 記者林宛諭／攝影 分享 facebook

彰化縣長王惠美給予外界鐵娘子、急驚風的印象，不過當她去關懷街友弱勢、看到行動不便者，常會不經意地流露出女性細心溫柔的一面。

王惠美上任一個月來，經常早上不到7點就坐在辦公室批公文，讓縣府員工個個皮繃得很緊。王惠美笑說，她只先要求自己，從自己做起，「大家只要把事情做好，壓力不必這麼大啦」。

從擔任立委時期，為了趕6點多的高鐵到台北開會，她早已習慣5點多就起床，開始跑行程，現在每天早早批完公文，再去跑行程，下午回到縣府聽各局處業務簡報，務必要在最短時間內了解縣府業務。

「我不容許讓別人有藉口，公文還在縣長那裡。」王惠美說，公務部門要提高效率，先從首長做起。

王惠美經常從早忙到深夜，耐力驚人，原來她讀國小時就是田徑隊，大學時也打球，差點當上校隊，有運動員的底，有時行程太密集，甚至還會看到她一下車就小跑步趕攤，盼每個角落都有她關懷的足跡。

個性直率的王惠美，有時開主管會議就會流露出強勢作風，像日前縣府開非洲豬瘟緊急應變中心跨局處會議時，她就公開直言「縣府主管應勇於承擔，不要互相推諉，拜託大家一起度過這個難關，確保彰化繼續有爌肉飯可以吃」。

但當王惠美面對弱勢時，又會自然顯露出她柔和的一面，不論是在元旦升旗後送發糕、或到火車站給街友和弱勢送暖時，她一定要求在最快的時間，將關懷物品送到弱勢手中。