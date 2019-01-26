市政2變數 北市議員：感覺柯文哲像選總統

2019-01-26 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



去年五月，議員李慶元（中）贈送「民生第一」的書法匾額，要市長柯文哲（左二）專心在民生議題上，別被政治議題分心市政。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市長柯文哲順利連任，但連任「滿月」表現，卻讓藍綠議員搖頭，就連「友柯」議員都忍不住說，看不出柯對北市未來4年有哪些規畫、改變，且如今還有組黨、選總統兩大變數，建議柯應盡快表態要不要選總統，以免耽誤市政。

柯文哲連任以來，依舊話題不斷。民進黨議員簡舒培認為，柯這個月的發言，包括外交、兩岸、訪美等，感覺對「總統負責的事」很有興趣，看不出對台北市民有什麼比較有感的地方，感覺就和新北前市長朱立倫一樣，是「準備選總統的人」。

簡說，大巨蛋、公宅等爭議未解，照柯的個性，應是要和新局長坐下來好好討論怎麼做，但他都沒有，感覺心思已不在市政上。

國民黨議員游淑慧則酸柯，通常地方首長連任第一個月都會講未來4年的城市願景，柯也說連任後沒壓力，理應大刀闊斧，但回顧這個月，大巨蛋、北藝還沒解決，反倒是不斷提高雄市長韓國瑜、兩岸話題，不清楚的人還以為柯在選總統，心裡哪裡還有北市。

「友柯派」無黨籍議員李慶元則緩頰說，雙子星順利完成招標，西區軸線翻轉的願景算初步達標，去年底舉辦的雙城論壇也算圓滿，算是這個月來最大的兩項政績。

但李也提到，希望柯未來4年可以繼續把北市運作好，但目前有兩大變數，分別是組黨、選總統，約要半年後才會明朗化。

李慶元建議，希望柯盡快表態，畢竟這對北市是很大變數，且應把未來4年的願景說清楚。

時代力量議員林穎孟坦言，柯才連任一個月，且目前議會休會，沒看到各局處報告，不清楚柯未來4年的願景，也無法評價。