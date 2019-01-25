新北市長上任滿月／侯友宜：行動治理 讓市民有感

2019-01-25 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



侯友宜以「第一線市長」自居，一再表示「只要為新北好，什麼都願意做」，圖為侯友宜挖水溝。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市長侯友宜上任滿月，從都更、招商、觀光、社福、防疫到和中央溝通合作，強調市府團隊沒有磨合期，希望展現初步施政成果。侯友宜說，市長做再好都遠遠不夠，因市民期待高，新北還有努力空間，他期許從自己到基層都能快速行動、展現行動治理的效率，化被動為主動，讓市民有感。

以「第一線市長」自居

從副市長到市長，侯友宜以「第一線市長」自居，一再表示「只要為新北好，什麼都願意做」、「經濟放中間，政治擺旁邊」。過去新北市極少參加的行政院會他按時出席，主動向行政院長、競選對手蘇貞昌致意請託，隔天兩人馬上視察北海岸，也拜會基隆市長林右昌建立合作管道，力圖打破藍綠及選舉時的碰撞，全力發展新北。

相較動作頻頻的高雄市長韓國瑜，侯友宜希望從根本開始改變，要求第一線公務員站在市民角度解決問題，且說出「不能解決問題就是無能、不負責任」、「與其做漂亮簡報，不如快速行動」的重話，希望市民看到不同以往的市政風氣。

打造衝浪基地 都更拉高層級

一個月來，市府在觀光上，結合行政院打造「沙珠灣」衝浪基地、串聯北海岸皇冠海岸自行車道。交通上，爭取增設汐止、五股交流道。工業上，推動新北工業區立體化方案擴大適用三重、新店、中和、汐止，釋出工業土地吸引台商回流，都有進展。

都更上，拉高層級由副市長陳純敬召集跨局處推動，放寬海砂屋認定，一個月內成立府級都更推動小組。招商上，副市長吳明機召集，每周盤點成果，投資計畫專案列管，限時辦理，客製化通關。

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「都更、招商兩大重點工作」

「都更和招商是我上任後兩大重點工作」侯友宜說，他要求市府盤點都更計畫，主動溝通推動，協助解決困難，而不是坐等市民申請再加入；招商則可帶動其他產業發展，新北市可用面積是台北8倍以上，有更大發展空間，招商應更主動積極，而不是等著業者被動接受。