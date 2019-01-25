盧秀燕團隊上任首月 綠批混沌不明 藍評太小心翼翼

2019-01-25 22:56 聯合報 本報記者黃寅、張明慧 聯合報 本報記者 陳秋雲



台中市長盧秀燕就職滿月，她積極行銷台中，與名廚陳鴻推銷年菜；不過盧的競選主要政見「恢復老人健保補助」，目前還未公開說明。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 台中市長盧秀燕團隊上任一個月，局處首長卯足勁卻累到人仰馬翻。但滿月至今施政讓人霧裡看花，綠營形容「混沌不明」，藍營則認為「太小心翼翼」，未來面對預算可用額度不高，待兌現的支票卻必須壓縮在短期內實現，如何開源節流、開創新局，都是挑戰。

當了市長的盧秀燕為了跑行程，用厚底布鞋取代了高跟鞋，也把西裝褲換成牛仔褲，搭配襯衫和黑西裝，服裝的改變，展現她的行動力。女性當首長也特別有「媽媽味」，見面打招呼常是熱情的大擁抱，與別人合照時，常忍不住動手幫對方整整衣領，坐一旁會幫忙夾菜；拜會公司行號時，連清潔人員都不漏掉。

起早、晚睡加上行程滿檔，盧秀燕常累到一上車就睡著補眠，最厲害是快到目的地會自動醒來，馬上又容光煥發。等在前方的競選承諾，還有待盧秀燕一一兌現，從改善空汙到恢復老人健保補助、公車雙十政策等，只是盧秀燕行事有其既定節奏，總是照著自己的步調一件件執行。

眼看六都新科市長紛紛向議會專案報告施政方向，只有台中市不急，市府各單位對執行計畫的追加預算不疾不徐，要等到3月初才開議，足足慢了其他縣市兩個月，市府新人新政須有預算支持，拖拖拉拉讓外界深感 「混沌不明」。

未來市府施政挑戰還有多道習題待解，前市長的政策是否要延續？敬老愛心卡擴大實施優惠會不會縮水或腰斬？捷運綠線何時通車、捷運藍線何時動工？轉運站計畫要不要繼續推、學生教室裝設冷氣機與空氣清淨機計畫是否生變？托育一條龍是否因燕子來就飛了？在在考驗新團隊的執行力。