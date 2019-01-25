黃敏惠副手 傳綠營徐文志接任

嘉義市長黃敏惠（前中）昨天到賣場抽查年貨，對於副市長人選未鬆口。 記者姜宜菁／攝影 分享 facebook

嘉義市長黃敏惠就任滿月，但副市長人選「難產」，地方盛傳行政院雲嘉南服務中心副執行長徐文志將接任，徐坦承黃邀請他加入團隊，但未明確談職務，「黃的誠意，讓他相當動心」，黃敏惠昨只說「機緣來，水到渠成」，農曆年後揭曉人選。

徐文志說，為嘉義市民服務是件好事，並不在意職務，現在關鍵在於他的辭呈、黃未給派令，他先回家當煮夫。

民進黨籍的徐文志曾任嘉義市小英之友會理事長，如今可能投效「敵營」，備受外界關注，徐文志強調，自己不是「跳船」的人，政治上還是挺小英總統，但為嘉義市、為公眾服務不分藍綠。

嘉義市藍綠政治人物對於黃敏惠找徐文志當副手，地方樂見其成，「藍綠放兩旁，為推動嘉義市政才是重點」。民進黨嘉義市立委、立法院黨團幹事長李俊俋強調這不是藍綠合作，是個人選擇，「祝福他」。民進黨立委兼中常委陳明文說，前市長涂醒哲主政時期，徐受了一些委屈，黃敏惠上任後找徐幫忙，「能說動徐，可見黃的手腕不錯」。

總統蔡英文今天將到嘉義縣稻江科技暨管理學院參加扶輪教育基金會獎助學金頒獎典禮，蔡英文有可能出面慰留徐，為黃的副手人選添變數。

黃敏惠指出，副市長一職需與她一起拚經濟，適才適所最重要，近一個多月有多方徵詢，農曆年後將對外宣布人選，望外界給予空間與時間，「機緣到了、水到渠成」，而國民黨主席吳敦義不會干涉地方政府的小內閣。