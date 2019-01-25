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就職台南市長滿月 黃偉哲自評表現75分

2019-01-25 16:37中央社 台南25日電

台南市長黃偉哲今天就職滿月，自評表現75分，他說，新手上路，還要時間摸索。

就職滿月，黃偉哲今天緊急召開記者會，宣布指定爭議逾10年的龍崎事業廢棄物掩埋場址為暫定自然地景，開發案暫時停工，獲得不少掌聲。

另外，黃偉哲也宣布，台南市清潔人員清潔獎金將比照其他5都，最高調到新台幣8000元。預估每年將增加支出5700萬元。

黃偉哲接受媒體訪問，自評一個月來的表現是75分；他表示，新手上路滿月，還要摸索努力，很多事情才剛歷經新生訓練、震撼教育，但沒有蜜月期，所以給自己打75分。

黃偉哲說，市府團隊要更積極努力，希望接下來的100天更好，一週年「更更好」，尤其當前府會環境不一樣，他將以府會和諧及維持市政理念間求得平衡。

相較於黃偉哲自評75分，台南市議會各黨團評分不一。民進黨團總召林宜瑾給了黃偉哲80分；她說，黃偉哲在議會應對進退謙恭有禮，身段柔軟，處理事情中規中矩，她打80分鼓勵。

國民黨團書記長蔡育輝給黃偉哲70分；他表示，黃偉哲個性較隨和親民，今年房屋稅卻擬不凍漲，沒辦法符合市民需求，讓他有點失望。

無黨團結聯盟總召林阳乙也認為黃偉哲未及時凍漲今年台南市房屋稅，讓市民產生不信任感，林阳乙只對黃偉哲打了不及格的59分。

台南市長黃偉哲。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲。記者鄭維真／攝影
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黃偉哲民進黨廢棄物
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