黃偉哲挺保育 龍崎堊地暫定自然地景

2019-01-25 13:33 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 鄭維真 ╱台南報導



台南市長黃偉哲宣布，龍崎事業廢棄物場址指定為暫定自然地景。 記者鄭維真／攝影 分享 facebook

黃偉哲：避免施工 造成自然無法回復

龍崎掩埋場因預計座落在龍崎堊地，引起反彈，台南市長黃偉哲今宣布，為避免施工造成自然地景無法回復，將依文化資產保存法第84條及暫定古蹟條件及程序辦法第2條緊急情事規定，將龍崎事業廢棄物場址指定為暫定自然地景。

台南市農業局表示，龍崎是南台灣著名的泥岩地質區，為世界上少有的地形美景，只有在義大利、中亞、台灣有這樣的地形。台灣泥岩堊地主要分布於台南、高雄、台東一帶，其中高雄燕巢堊地與台東利吉堊地都已公告為地質公園，台南市政府為保護此一世界稀少泥岩地形，也將朝指定為自然地景的方向辦理，避免受開發影響。

台南市長黃偉哲（右）宣布，龍崎事業廢棄物場址指定為暫定自然地景，牛埔里長陳泰祥（左）深表贊同。 記者鄭維真／攝影 分享 facebook

黃偉哲表示，龍崎事業廢棄物場址在未完成自然地景評估報告前，因該計畫已完成環境影響評估，為避免施工影響整體自然地景保護，將依照文資法將場址指定為暫定自然地景，並成立「台南市自然地景、自然紀念物審議委員會」，預估評估時間約一年，待評估報告完成後，將送審議委員會審議，將該場址指定為自然保留區、地質公園或自然紀念物。

開發許可3月到期 呼籲中央不再展延

另外，他呼籲中央經濟部，掩埋場開發許可於今年3月到期後，應不再展延並停止開發，並投入研究及觀光等資源。

現任牛埔里長陳泰祥說，兩百萬年的龍崎堊地保留下來，好的東西要留給子子孫孫。