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盧秀燕臉書直播 行銷台中砲管椪柑汁

2019-01-25 14:54中央社 台中25日電

台中市長盧秀燕與台中市農業局長蔡精強，在臉書直播行銷在地農產品「砲管椪柑汁」及「博柑情柑橘禮盒」，兩人一搭一唱為台中農民拚經濟。

盧秀燕在臉書中表示，國人每天都需要補充水果，有些人習慣喝果汁，她推薦台中椪柑榨出來的果汁，取名為「砲管椪柑汁」。

對於「砲管椪柑汁」的名稱，蔡精強指出，一般市售果汁僅採高溫殺菌，影響水果的成分及風味，台中椪柑汁採用「超高壓殺菌」，特別從美國進口，運用像「砲管」一樣厚的鋼管進行超高壓殺菌，才能完整保留水果本身的風味及營養。而「砲管椪柑汁」因砲管殺菌時間限制，30分鐘才產出一批，因此每天限量3000瓶。

盧秀燕聽完隨即問「怎麼不多買幾支砲管？」蔡精強則開玩笑回說：「因為砲管很貴，而且要美國國防部同意才能進口，台灣沒有生產。」

盧秀燕接著表示「太誇張了吧！真的假的！」、「那我們台灣的砲管不行嗎？」蔡精強解釋說，「台灣沒做那種砲管」。盧秀燕連忙說「那待會要多買幾罐」。兩人一搭一唱，相當幽默有趣。

除了椪柑汁，蔡精強也推薦東勢區農會推出的「博柑情柑橘禮盒」，他說，禮盒內有台中的椪柑、茂谷柑，另有桶柑禮盒，品質都有保證。盧秀燕強調，禮盒相當漂亮，柑橘也不易壞，很適合送禮。

台中市長盧秀燕（右）與台中市農業局長蔡精強（左）在臉書直播行銷在地農產品「砲管椪...
台中市長盧秀燕（右）與台中市農業局長蔡精強（左）在臉書直播行銷在地農產品「砲管椪柑汁」及「博柑情柑橘禮盒」，為台中農民拚經濟。（市府提供）
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盧秀燕
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