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台南市長選情 阿扁認為多人選對黃偉哲有利

2018-07-10 13:32聯合報 記者吳政修╱即時報導

民進黨台南市議員第一區提名人沈家鳳，本月3日由父親沈金全、扁好友陳如願，及民進黨台南市黨部評議委員會召集人潘新傳等人拜訪前總統陳水扁。

大家談論起台南市長選舉，據陳如願轉述，阿扁認為前台南縣長蘇煥智搶到成大教授的票，兩人票重疊較多，會「流來流去」，民進黨提名的黃偉哲受影響較小。

陳還分析多人參選，反而對黃偉哲有利，國民黨在本屆市長得票率約30%，泛藍也是搶這30%。

但國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，國民黨基本盤約40%，泛綠分裂，有得拚。

沈家鳯（左二）、扁好友陳如願（右三）、民進黨台南市黨部評召潘新傳（右一）、沈家鳳...
沈家鳯（左二）、扁好友陳如願（右三）、民進黨台南市黨部評召潘新傳（右一）、沈家鳳父親沈金全（右二）。圖/沈家鳳提供
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民進黨國民黨黃偉哲九合一選舉2018台南市選舉

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