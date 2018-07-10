姚文智談社會住宅用地 不當黨產是管道之一

2018-07-10 02:50 中央社 台北9日電



民進黨台北市長參選人姚文智今晚到台大EMBA班演講，提到混居型社會住宅的政見，他說，不需找公有地蓋，不當黨產也是管道之一，國民黨八德大樓「有機會」。

姚文智今晚到台大EMBA班演講，演講題目為「給下一輪台北盛世的proposal」，分為都市更新、居住正義、解決少子化、高齡照護及智慧運用等5大議題。

姚文智說，台北市有57萬戶老屋急待更新，他主張增加10倍都更人力、編列新台幣100億元的基金，並引進民間資源，由台北市政府帶頭衝，推動公辦都更，加快都更腳步。

至於社會住宅部分，姚文智指出，不反對蓋社會住宅，但他主張應做「混居型社會住宅」，因為這跟傳統社會住宅相比，不需找公有地蓋，也能省下大筆經費。

姚文智說明，「混居型社會住宅」的來源，除了有公有建築物改建、公辦都更，不當黨產也是管道之一，而「國民黨八德大樓可不可以，我認為也有機會」。

智慧運用部分，姚文智解釋「悠遊卡2.0再進化」政策；他說，未來悠遊卡升級，應結合電子支付與指尖經濟，再加上網路電商的紅利回饋，轉為回饋里程；此外也可加入廣告導流機制，例如公益型、教學型廣告都可以導向悠遊卡，讓民眾在收看後獲得一定的里程回饋，而做志工的時數也可納入里程回饋等。

現場聽眾問姚文智，該如何打贏這場選戰，以及他與柯文哲的差異在哪。

姚文智表示，依他對台北市民的理解，未來大家要選的市長，是要選要真正改革、提出好政策的市長，不是繼續講幹話的市長，這是他和柯文哲的差異。

姚文智也說，當選舉選到一個持度、口水吵到一個程度，選民有一天會回過頭來看，還有很多人沒有聽過他的政策主張，會再努力跟市民說明，相信大家聽過後，會支持他。