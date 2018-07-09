決戰中台灣 國民黨行動中常會從台中出發

2018-07-09 17:47 中央社 台北9日電



國民黨啟動行動中常會，首場敲定在台中市。國民黨文傳會副主委兼發言人洪孟楷今天說，年底縣市長選舉，訴求與目標為「固守雙北，決戰中台灣」，行動中常會特別選從台中出發。

因應年底九合一選舉，國民黨主席吳敦義下令啟動行動中常會，幕僚單位積極研擬，目前已確定第一場的行動中常會於7月25日舉辦，地點選在台中市；第二場則於8月1日前進新竹縣。

洪孟楷說，年底選戰訴求與目標為「固守雙北，決戰中台灣」，因此第一場行動中常會特別選在台中市舉辦，也象徵從台中出發。

第二場行動中常會，預計8月1日於新竹縣舉辦。黨內人士表示，由於新竹縣完成縣市長提名作業較晚，因此特別安排行動中常會到新竹縣舉辦，希望延續新竹縣執政氣勢。

至於後續的行動中常會安排，黨內人士表示，由於8月19日全代會、以及雙十國慶適逢週三，因此扣除全代會的週三中常會停辦、及國慶日的週三，後續預計依序安排10場行動中常會，第三場則以雲嘉南地區為主。

根據轉述，國民黨副主席兼秘書長曾永權指示相關單位盡早敲定這10場行動中常會的時間與地點，以向中常會報告，並讓中常委提早安排協調時間。

黨內人士表示，行動中常會將邀請縣市長參選人到場發表競選政見，積極輔選，營造團結。