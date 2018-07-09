蘇貞昌競辦組發言人群 高志鵬任召集人

2018-07-09 16:00 中央社 新北9日電



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天邀新北區域立委開便當會，會中決定因應選情成立發言人群，由立委高志鵬任召集人。高志鵬表示，將發揮北斗七星陣的加乘效果，打贏這場選戰。

蘇貞昌競選辦公室今天中午邀新北選出的區域立委出席選務便當會，立委吳秉叡等人陸續趕來，吳秉叡表示，選情愈來愈樂觀，未來將於各區成立競選總部。立委羅致政及張宏陸也表示將在新板特區周邊成立區競總及市競總。

蘇貞昌會後帶領立委參觀競辦內的各行政區特色物產展示，蘇貞昌也抽考各地特產或活動。蘇貞昌受訪時強調，希望把過去的一鄉鎮一特色進化成為一鄉鎮一特色的2.0版，要讓新北更新更好。

蘇貞昌表示，今天特別利用立法院休會的時候找立委吃便當談選情，最後並形成共識，也就是立委決定要組一個發言人群，由高志鵬擔任召集人，羅致政任副召集人。

高志鵬受訪表示，各立委平時各據一方，在立院也是各自耕耘，但為打贏選戰，大家將組成像武俠小說裡講的「北斗七星陣」一樣，發揮出雙倍甚至是7倍以上的效果，一起打贏這場全台灣最矚目的選戰。

羅致政表示，新北整個備戰狀態全員啟動，各個立委各有專業，而且對各自選區有了解情況下，希望能夠幫助蘇貞昌把政策論述的更好，成為新北市民共同追求的願景及目標。總統蔡英文也會在最重要的時刻，在配合整個全國佈局下，在最好時機來為蘇貞昌加持。