親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
邱俊榮偷拍丟官
願景／世代共榮
農產品價格崩盤
軍公教年改爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

不能擁抱和觸碰！ 泰國4獲救少年足球員今稍晚見家人

世足英格蘭闖進四強 在台辦事處感謝「台灣秘密武器」

蘇貞昌競辦組發言人群 高志鵬任召集人

2018-07-09 16:00中央社 新北9日電

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天邀新北區域立委開便當會，會中決定因應選情成立發言人群，由立委高志鵬任召集人。高志鵬表示，將發揮北斗七星陣的加乘效果，打贏這場選戰。

蘇貞昌競選辦公室今天中午邀新北選出的區域立委出席選務便當會，立委吳秉叡等人陸續趕來，吳秉叡表示，選情愈來愈樂觀，未來將於各區成立競選總部。立委羅致政及張宏陸也表示將在新板特區周邊成立區競總及市競總。

蘇貞昌會後帶領立委參觀競辦內的各行政區特色物產展示，蘇貞昌也抽考各地特產或活動。蘇貞昌受訪時強調，希望把過去的一鄉鎮一特色進化成為一鄉鎮一特色的2.0版，要讓新北更新更好。

蘇貞昌表示，今天特別利用立法院休會的時候找立委吃便當談選情，最後並形成共識，也就是立委決定要組一個發言人群，由高志鵬擔任召集人，羅致政任副召集人。

高志鵬受訪表示，各立委平時各據一方，在立院也是各自耕耘，但為打贏選戰，大家將組成像武俠小說裡講的「北斗七星陣」一樣，發揮出雙倍甚至是7倍以上的效果，一起打贏這場全台灣最矚目的選戰。

羅致政表示，新北整個備戰狀態全員啟動，各個立委各有專業，而且對各自選區有了解情況下，希望能夠幫助蘇貞昌把政策論述的更好，成為新北市民共同追求的願景及目標。總統蔡英文也會在最重要的時刻，在配合整個全國佈局下，在最好時機來為蘇貞昌加持。

蘇辦指出，除了原來的黃韋鈞外，將再加上立委高志鵬、羅致政、江永昌及議員沈發惠共5人。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天邀新北區域立委開便當會，會中決定因應選情成立發言人...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天邀新北區域立委開便當會，會中決定因應選情成立發言人群，由立委高志鵬任召集人。 聯合報系資料照片
分享

蘇貞昌高志鵬羅致政

相關新聞

全民發起尋人啟事：柯文哲醫師，你在哪裡？

2018-07-09 08:02

5月薪水現在還沒給 李錫錕前粉專小編爆氣揭真相

2018-07-09 10:18

陳明文、洪耀福有信心 年底選舉民進黨翻轉台東

2018-07-09 11:39

坦言吳敦義派人找她4次 徐欣瑩：我絕對參選到底

2018-07-09 09:04

侯友宜助賣火龍果 1千公斤半小時賣完

2018-07-09 15:25

連戰邀大老挺盧秀燕 林佳龍：大老意見參考就好

2018-07-09 15:18

傳欠粉絲專頁小編60萬？錕Ｐ駁：提出明細立即付清

2018-07-09 15:15

若民進黨贏了台南 高思博：賴神第3任、房屋稅擋不下

2018-07-09 14:59

年底選戰 綠營預言：一定能翻轉台東

2018-07-09 14:26

影／侯友宜賣火龍果 1公噸半小時搶光

2018-07-09 14:21

70萬粉「Power錕的紙牌屋」閃關 傳李錫錕欠60萬

2018-07-09 13:53

連戰為盧秀燕邀宴派系民代 黑派踴躍、紅派寥寥無幾

2018-07-09 12:58

與親民黨同台泛藍整合？ 侯友宜：都是為了地方好

2018-07-09 11:52

代子出征！田輝皇退選台東議員 民進黨補徵召田母參選

2018-07-09 11:24

決戰中台灣 連戰與地方派系晚間齊聚挺盧秀燕

2018-07-09 08:56

孫大千：投票給民進黨就是投給「廢死」

2018-07-09 08:22

一邊一國連線 扁喊：目標80席縣市議員

2018-07-09 00:53

嘉縣長3參選人 狂打鳳梨戰

2018-07-09 00:47

綠突圍 艱困選區打團體戰

2018-07-09 00:28

藍11日誓師 縣市長參選人首度大合體

2018-07-09 00:18

拚年底選戰 陳其邁誓言：扮演地表最強母雞

2018-07-08 21:55

綠營爆盧秀燕發言人偷錄綠營選務 盧陣營：根本栽贓

2018-07-08 21:03

藍營選戰氣勢高 胡志強籲支持盧秀燕

2018-07-08 20:14

姚文智：市府要帶頭衝 推動公辦都更

2018-07-08 19:06

網路名聲換選票 年輕人大多不看政見

2018-07-08 17:56

黃偉哲與高思博差幾票？ 龍介仙：2萬

2018-07-08 17:55

文大宿舍爭議 林濁水：侯友宜客氣了

2018-07-08 15:50

影／劍潭活動中心安置文大生？ 柯、丁打臉姚提議

2018-07-08 15:28

文大宿舍餘波 丁守中：綠白都頭痛醫頭

2018-07-08 14:59

劍潭安置文大生 姚文智：短期住宿非徵收

2018-07-08 14:55

年底選舉 扁喊：「一邊一國」目標當選80人以上

2018-07-08 14:00

【即時短評】校園宿舍成選舉戰場 誰是得利者？

2018-07-08 13:42

年改催出軍公教選票？ 丁守中說話了

2018-07-08 13:34

台北市長選戰 學者：年輕人熱情不如上屆

2018-07-08 13:13

柯文哲又海選競選團隊成員 丁守中、姚文智陣營嘲諷

2018-07-08 13:11

柯海選競選團隊 姚文智：30、40歲以下局處長有幾位?

2018-07-08 13:03

柯回劍潭活動中心不能亂徵收 姚文智：觸動內心迷障

2018-07-08 12:22

文大宿舍案爭議 丁守中酸：姚文智滿腦子鬥爭黨產

2018-07-08 12:21

桃園選前換將說 吳敦義強調從未聽過

2018-07-08 11:59
看更多

熱門文章

西門捷運偷拍事件 國發會副主委邱俊榮請辭獲准

2018-07-08 19:04

國發會副主委爆偷拍 周錫瑋怒：民進黨內閣都哪些人？

2018-07-08 18:28

軍改不能說的秘密：放棄基金自足 重新向恩給制靠攏

2018-07-08 22:50

「停止維生外的非必要消費」退休軍公教瘋傳新生活守則

2018-07-09 11:48

她被偷拍… 「心中不舒服」報案才知他是邱俊榮

2018-07-08 23:49

再槓名嘴！ 陳佩琪酸：別再靠汙衊別人維生

2018-07-08 20:11

綠營爆盧秀燕發言人偷錄綠營選務 盧陣營：根本栽贓

2018-07-08 21:03

男立委小心！國民黨這兩個女立委惹不得

2018-07-09 09:00

【重磅快評】邱俊榮失手？「英德政府」失守！

2018-07-09 10:24

偷拍丟官的邱俊榮… 反服貿大將 綠經濟智囊

2018-07-08 23:55

邱俊榮「失手」偷拍35次 羅智強：這隻手可以砍了

2018-07-09 09:44

特別挺台灣？美艦幾次刻意穿台海 其實是強勢宣示…

2018-07-09 10:00

5月薪水現在還沒給 李錫錕前粉專小編爆氣揭真相

2018-07-09 10:18

孫大千：投票給民進黨就是投給「廢死」

2018-07-09 08:22

邱俊榮涉偷拍請辭…李來希：德不配其位 下台剛好而已

2018-07-08 21:25

捷運站偷拍還被女生告 邱俊榮請辭獲准

2018-07-09 00:03

爆冷門？ 美國軍艦也演出繞台戲碼

2018-07-08 22:18

危機處理？徐國勇：邱俊榮請辭、陳美伶准了 就這樣子

2018-07-09 00:05

年改評估報告國發會列密件！ 拒立委調閱

2018-07-09 00:01

全民發起尋人啟事：柯文哲醫師，你在哪裡？

2018-07-09 08:02

黃子哲諷：蘇貞昌任院長時 香蕉每公斤跌價34元

2018-07-08 22:04

辦得好政途大開！「坐監惜別會」當年最轟動的是他

2018-07-09 08:00

偷拍風波 國發會副主委邱俊榮請辭獲准

2018-07-08 19:08

美軍艦駛入台海 專家：牽制中國

2018-07-08 17:05

黃偉哲與高思博差幾票？ 龍介仙：2萬

2018-07-08 17:55

坦言吳敦義派人找她4次 徐欣瑩：我絕對參選到底

2018-07-09 09:04

國發會委外研究 ：年改減少消費 衝擊產業

2018-07-08 23:52

社會菁英偷拍為了紓壓？ 柯志恩呼應醫師說法

2018-07-08 23:42

政壇母子檔 郭素春、洪孟楷18年前後任同職務

2018-07-08 21:51

藍營選戰氣勢高 胡志強籲支持盧秀燕

2018-07-08 20:14

年金被砍 退休公教人員要找打工重返職場

2018-07-09 11:48

網路名聲換選票 年輕人大多不看政見

2018-07-08 17:56

水果價跌侯友宜批政府 蘇貞昌諷不該消費農民

2018-07-08 18:57

38億工資墊償基金若沒還 勞保局：全體雇主負擔

2018-07-08 20:39

分享早餐遭酸 李來希：該吃就吃 不是要大家不吃不喝

2018-07-09 13:22

國發會副主委涉偷拍辣妹美腿 警說明後續處理

2018-07-08 17:27

危機處理行政院陷兩難 邱俊榮堅辭職

2018-07-09 13:44

潘維剛當選SIA主席 蘭馨姊妹與有榮焉

2018-07-08 19:49

今天不談政治 陳水扁電梯巧遇王建民

2018-07-09 09:14

2監委重申彈劾吳茂昆有理 並批評「蔡系」監委

2018-07-09 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top