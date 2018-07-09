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3千人海選 馬雲年薪184萬 聘了64歲的她

5月薪水現在還沒給 李錫錕前粉專小編爆氣揭真相

2018-07-09 10:18聯合新聞網 綜合報導

有台大最狂教授之稱的「錕P」李錫錕，在網路上累積超高人氣被貫上網紅的名號。今年3月他以無黨籍身份宣布參選台北市長時，臉書粉絲團「Power錕的紙牌屋」上已累積有近70萬名的粉絲，但自5月底止，經營得有聲有色的粉絲團和Youtube頻道停止了更新。昨日下午，粉專團隊的小編在PTT上聲明，之前的團隊已在5月31日解散了，而五月的工作費用60萬元至今為止都還沒收到。

以評論時政影片走紅的台大政治系兼任教授「錕Ｐ」李錫錕，三月宣布以無黨籍身分參選台...
以評論時政影片走紅的台大政治系兼任教授「錕Ｐ」李錫錕，三月宣布以無黨籍身分參選台北市長。圖片來源/聯合報系
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PTT上發文的小編自稱是Power錕之前團隊的小編之一，他說明原本「Power錕的紙牌屋」粉絲團是由該團隊自發成立的粉絲頁，意在將Power錕的上課內容剪輯成精華在網路上分享，事先取得過教授的同意，並不是以個人粉專的方式經營。自去年9月左右李錫錕決定要投入市長選舉後，經營團隊也轉型開始協助競選，等同成為競選活動的工作人員，同時也將粉絲團改名為「李錫錕 Power錕」。從那時起，李錫錕會按月提供相關費用給團隊，然而當雙方的合作關係在五月底結束後，至今都還沒收到五月份的工作費用六十萬元。承諾的費用拖欠沒給，想到教授之前曾罵柯 P是全台最大慣老闆，更讓他備感諷刺。

「Power錕的紙牌屋」粉絲團在七月張貼了停止營運的公告。圖擷自 FB:Po...
「Power錕的紙牌屋」粉絲團在七月張貼了停止營運的公告。圖擷自 FB:Power錕的紙牌屋
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雙方結束合作關係時，遇到有人詢問FB及Youtube頻道為何消失時，他都想著跟教授好聚好散不願多作說明。但前日看到報導，有媒體指稱原本的經營團隊想索取一大筆費用，李錫錕已散盡家產沒辦法給付所以才解散，這樣的不實說明及誤導方向讓他非常的不滿，於是決定將事情說個清楚。並且聲明6月初時因gmail及IG被異常登入至今無法取回權限，擔心FB及Youtube的帳號之後也會被劫走，於是都先暫時關閉以免被入侵。他還在PTT上的聲明留下「這篇推爆的話，小魯就繼續講第二集囉！」。

網友們看了聲明後，中肯的回覆「這告訴我們簽約的重要性」。有人力挺原團隊，覺得「欠薪最可惡」、「果然人紅了就… 哈哈」，也有人則覺得事有蹊蹺「粉絲會這麼熱心這麼閒剪影片上字幕？」、「怕被盜帳號所以關閉FB和YT？這你敢信？」。無論哪一方，都在敲碗「坐等第二集」。

李錫錕九合一選舉2018台北市選舉

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