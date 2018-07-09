全民發起尋人啟事：柯文哲醫師，你在哪裡？
2014年元月6日，曾任台大急診部醫師的柯文哲宣布參選台北市長，當時他喊出「超越藍綠」，主打白色力量，旋即在台灣掀起一陣旋風。11月29日，他以85萬3983票壓倒性擊敗國民黨參選人連勝文，成為台北市改制直轄市後的首任無黨籍市長。
四年半過去了，現今的台北市長柯文哲還是過去那個超越藍綠、喚起白色力量的柯醫師嗎？
從現在到年底選舉還有5個月光景，但各種選戰花招早已出籠，連陳年舊事也被挖出來重炒一番。
6月7日，北市議員王威中針對一則舊聞召開記者會，他直指國民黨新北市長參選人侯友宜，從2011年起將陽明山土地租給文化大學作為學生宿舍（大群館420個床位），價格高於周邊行情，按契約每年調漲5％租金，還由教育部補助款支付，光今年差額就達500多萬元，痛批「侯友宜是吸血鬼」。
6月15日，王威中大動作邀請記者，會同北市都發局、消防局到文大宿舍大群館會勘，擬進一步針對使用分區及消防安全進行確認。當時宿舍的學生代表以準備期末考為由，不希望被打擾，市府尊重學生意見，決定日後再行會勘。
議員的窮追猛打，讓文大宿舍議題瞬間成為政論節目的焦點。6月20日，三立《新台灣加油》甚至邀請大群館館長、文大英語系學生范舒琪；大傳系學生黃郁庭上電視分享住宿心得。沒想到，隔天兩位大學生卻被名嘴姚立明（前文大行管系副教授）在節目上質疑「公然說謊」，而引發熱議。
姚立明在該節目中批評，兩位女學生「是不是故意說謊我不知道，因為另外一個學生在另一節目上說得很明白，她昨天說1萬8200元是1學期、6個月，其實她們暑假期間是要搬出來的、要扣掉」，就連主持人廖筱君都在一旁幫腔「說謊耶！」節目標題更打出「大群館前館長昨上節目！姚立明打臉！她公然說謊」。
6月21日，曾與兩位學生一起上中天《新聞龍捲風》節目的資深媒體人謝寒冰則在臉書表示，曾聽過學生完整說明並無錯誤，更沒有說謊，若學生提告，「他絕對可以做證人」。
由於該段節目的影音透過「新台灣加油廖筱君粉絲團」在網路大量流傳。范舒琪、黃郁庭隨即於23日發表正式聲明：因為沒有參加節目錄影的經驗，壓力很大，才在節目上一時口誤，確實是無心，也對口誤造成的誤會，向大家道歉。
范舒琪、黃郁庭坦承，從未意識到會因單純的敘述大群館宿舍現況及個人住宿感想（這也是當初該節目事先希望她們說明的部分）而成為討論焦點，甚至遭姚立明老師等來賓及主持人廖筱君小姐質疑說謊。
兩位女大生一致表示，雖被貼上幾近人格謀殺的屈辱標籤，但始終相信人心是良善的，也應該純粹是無心的誤會，因此並不計劃提告，只盼姚老師與廖小姐能說明清楚，還給他們清白。
相比兩位大學生面對問題的勇氣，兩位大人至今仍對此事噤聲不語。
而主管大學業務的教育部高教司司長李彥儀（6月25日改調參事）日前接受媒體訪問時指出，根據文化大學填報的校務基本資料，文大的宿舍床位數確實包含大群館的床位，而教育部核配私校獎補助款有許多指標，宿舍床位也是其中之一，文大確實有獲得教育部的私校獎勵補助款。
另外，依據教育部的規定，獎勵補助款不能用於支付租金，文大也沒有用來支付大群館的租金，議員質疑教育部補助款用來付大群館租金，進入業主侯友宜太太的家族，已被打臉。
文大宿舍事件的主角侯友宜終於在6月30日下午召開記者會，他提出420張發票等證據，強調合法經營納稅，他不做違法的事情，對手抹黑指控他是貪污「五億探長」，這種惡質歪風負面選舉只會撕裂台灣，希望終止負面選舉。
然而，事件吵吵鬧鬧多日，不管記者如何追問，柯文哲總是迴避文大宿舍的問題，甚至脫口「應該問林洲民（台北市都發局局長），不是問台北市長」。
爭議延燒近一個月後，北市府終於在7月3日做出「違規」認定，文大不應將集合式住宅作為學生宿舍，並通知又昱（侯友宜太太家族成立的公司）與文化大學，限期於兩個月內改善。
令人霧裡看花的是，柯文哲又來一段神註解：又昱如果當房東，直接將房子出租給學生是合法的，但不能先租給文大，然後讓文大當成是學生宿舍使用。
這種說法聽在民眾耳裡，好像在玩文字遊戲。
當北市府判定違規後，侯友宜快刀斬亂麻，立即決定與文大解約。
文大也發表聲明指出，對於大群館違規使用疑慮，都發局未依據教育部相關辦法認定為教育設施，且相關決定也與當初同意文大作公安申報、從未認定大群館違規之前例「前後矛盾」，深感遺憾。收到北市府的政策指導函後，會與又昱朝雙方合意終止租約的方向處理，並傾全力保障學生住宿權益。
一位知情人士說，文大宿舍已淪為政治操弄的犧牲品。全國各大專院校的宿舍幾乎都不夠用，學校跟校外業者合作，只要簽約滿四年以上，經法院公證，就等同是教育設施。教育部核配私校獎補助款時，宿舍床位也是指標之一。如果文大的大群館（今年邁入合約第八年）算違規，許多大學恐難以倖免，依照北市府最新認定，各大學即使依據教育部現行規定辦理，都會被視為違規，各校將無所適從。
大人們調查近一個月，文大宿舍最終拍版定案為「違規」，看似塵埃落定，卻留下難解習題與一群無辜的大學生。
事發至今，台北市與教育部口徑一致，強調要保障學生的權益，並盡力協助學校解決問題。但試問，8月23日，大一新生就要進行宿舍抽籤，文大如何在一夜之間生出420個床位？
現階段，文大只能先保障已抽到籤的大二至大四的學生，至於大一新生，原本預計將釋出1714個床位，大群館解約後，大一僅剩1294個床位。
一位文大老師說，北市府說又昱可以出租給學生，但依照法令規定，如果是集合式住宅而非教育設施，能否提供到420個床位是個大難題。且當初所有房舍的衣櫃、書桌、床鋪、冷氣，全是文大裝設的，都是學校的財產，必須拆除所有設備後，又昱才能重新裝修出租。
「如果真要走上這一條路，也不是二個月內就能完成的，」這位老師無奈地說，台北市只給兩個月時間，難道不能有一至兩年的落日條款，讓學校有足夠時間因應嗎？
更何況，文大位於陽明山的山仔后，學校周圍腹地狹小，幾乎沒有大型的集合式住宅，很難找到替代方案。而附近的民宿早已滿租，大群館一解約，市場供不應求，很可能造成租金上漲，對學生更為不利。
就算台北市提出一些方案、文大也會協尋民間的房舍，但不是距離很遠就是很貴，且散落各處，根本緩不濟急。一位老師坦承，文大的宿舍問題根本無解，就算是神仙都無法在一個月內生出420個床位，這對來自中南部的新生很不公平，要這些人生地不熟的學生怎麼辦？
大群館事件這一鬧，已有學生心情受到影響。昨天（7月5日）不少LINE群組開始轉發一則文大學生的PO文：我沒有抽到宿舍，學校通知要搬離，爸爸中午請朋友開車幫忙載行李，我拎著行李走出宿舍，心裡卻是百般無奈。
當我看到爸爸憂愁的眼神，連頭都不敢抬起來看他。開車的叔叔問還有沒有東西沒拿到？要不要檢查一次！其實我都收好了，心裡卻想著不知要去租哪的房子！
這時，爸爸突然說話：拿好了就走。我坐後座，爸爸在前座不發一語！車內的空氣像凍結一樣，一路上沉靜好久！最後，爸爸終於打破沈默，問學校周邊的房子有要出租的嗎？去看過沒？
我低頭說，有去問了，一學期要四萬五！叔叔接著說怎麼那麼貴。爸爸等了好久才說，回家再想辦法！我的眼睛不聽話地一直流淚，因為四萬五不是小錢。這趟回家的路怎麼那麼漫長！
這則心情分享雖與大群館解約無關，卻真實反映出全國大學宿舍不足的困境，而文化大學這一少又是420個床位，將大幅降低學生往後的中籤率。
脫下白袍不過四年的柯文哲，曾在台大急診部救回許多陌生人的生命，為何現在看待文大學生的態度，卻判若兩人？
這讓民眾不禁想張貼尋人啟事：當年那個以救人為天職的柯文哲醫師，你在哪裡？
（文／彭杏珠 本文出自2018.7.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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