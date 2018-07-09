綠突圍 艱困選區打團體戰

2018-07-09 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右）和嘉義縣長參選人翁章梁（左），日前同台互相拉抬選情。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

二○一八地方選舉逐步逼近，民進黨備戰布局，除了民進黨全代會即將登場，屆時黨提名的十九個縣市長參選人將同台亮相，營造團結勝選氣勢，七一五全代會後，行政院長賴清德和蔡英文總統將下鄉宣揚政績，民進黨也會啟動中央輔選團，由黨務主管到各地助選、助講造勢，全力為選情備戰。

民進黨第十八屆第一次全國黨代表大會預定七月十五日登場，在開幕式和大會後，將進行中執委及中評委選舉投開票事宜。而配合年底九合一選舉，全代會將為各縣市參選人造勢，民進黨提名的十九個縣市參選人將同台造勢。民進黨秘書長洪耀福日前也表示，全代會後，黨中央就會開始在地方辦小場的座談，計畫年底要辦大型活動。

不過據悉，賴清德已早一步啟動輔選動作，自六月開始即南下，並已陸續視察台南市、彰化縣等。有地方人士透露，尤其在台南市，賴清德視察時還會「指導」選舉走向，除規畫其他議員參選人如何配合，有時甚至當面「指導」。

蔡總統日前已陸續與各選區立委餐敘，不但聆聽地方選情，同時規畫任務。據了解，面對已被點名的艱困選區，包括新北市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市等，蔡總統不斷回到聯合作戰的競選主軸，要求鄰近縣市形成一個團隊，互相支援、輔選，讓選情無虞的選區來幫忙艱困選區。

有黨內人士認為互相輔選的理想的狀況就像「文大宿舍爭議」，民進黨雙北參選人蘇貞昌和姚文智共打國民黨新北市參選人侯友宜，姚文智也能將矛頭指向台北市長柯文哲。

有綠委認為，不只是選舉上的借勢，未來借用執政優勢，在政見上打出縣市合作的政策也會是賣點。