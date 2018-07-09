嘉縣長3參選人 狂打鳳梨戰

2018-07-09 00:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



嘉義縣長選舉碰上鳳梨盛產價跌，參選人上演搶救鳳梨大作戰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

嘉義縣長選舉碰上鳳梨盛產價跌，參選人爭取果農支持，上演搶救鳳梨大作戰。民進黨提名參選人翁章梁與小英之友會請鄉親吃鳳梨；國民黨參選人吳育仁砲轟農委會農業政策失敗；有意投入選戰的副縣長吳芳銘談解方，也在海之夏祭請遊客大啖鳳梨。

「苦瓜愛鳳梨！」嘉縣小英之友會認購2000斤鳳梨，昨在白玉苦瓜故鄉－朴子市梅華里牛挑灣立委陳明文祖厝蓮福居，辦鳳梨苦瓜雞湯品嘗，翁章梁與嘉義縣小英之友會理事長廖素惠、副議長陳怡岳等人發送鳳梨，祝大家「旺旺來！」

民進黨嘉義縣長提名參選人翁章梁（前排右二）送鳳梨給鄉親。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

嘉義縣副縣長吳芳銘（右一）在海之夏祭端鳳梨迎賓。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

國民黨嘉義縣長參選人吳育仁（右一）到鳳梨集貨場關心農民。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

翁章梁日前參加中埔鄉農會活動，與總幹事李碧雲學作手工鳳梨醬及天然清潔劑。他說，嘉縣農業轉型勢在必行，當選後將開辦輔導課程，協助產品設計，為農業開啟新出路。

吳育仁則赴產地為果農打氣，他說，民進黨勸農民不要抗議，無法澆熄農民怒火，5月初鳳梨盛產，果農向農政單位反映，政府說外銷正常、價格合理，後又改口「天公不作美」、「假新聞害的」。

他批民進黨執政農不聊生，兩岸政策影響農產品出口，「種少無法養家，種多賣不出去，農民如何是好？」

吳芳銘日前與縣長張花冠開記者會，談到找合作社開拓鳳梨外銷加工成果，他說，農產需求衰退， 唯有開拓市場，才能創造農業新成長動力。

昨天東石漁人碼頭海之夏祭第2天，縣府請遊客吃水果，吳芳銘到場行銷，鼓勵多吃鳳梨助農。