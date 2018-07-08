親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
願景／世代共榮
農產品價格崩盤
軍公教年改爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」

搭訕發傳單少女不成 男持美工刀劃傷頸部

拚年底選戰 陳其邁誓言：扮演地表最強母雞

2018-07-08 21:55聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁今天到鳳山、前金、新興、苓雅進行傾聽之旅，他說，他會扮演地表最強母雞，帶領鳳山、前金、新興、苓雅的黨籍市議員參選人全部當選，讓民進黨議會持續過半，共同順利推動市政。

今天的傾聽之旅有多名鳳山、前金、新興、苓雅區里長支持，還有立委許智傑、趙天麟及副議長蔡昌達、市議員張漢忠、陳慧文、蘇炎城、羅鼎城、郭建盟、周玲妏、蕭永達及議員參選人林智鴻、劉世賢等人出席。初選未過關的市議員蕭永達也當場宣布，絕不脫黨參選，全力支持陳其邁和所有黨籍市議員參選人。

陳其邁感謝前高市長陳菊12年來對鳯山、前新苓的用心，包括鐵路地下化、鳳山衛武營藝術中心、亞洲新灣區等系列重大建設。希望今年10月鐵路地下化完成後，建設新鳳山車站，串聯周邊大東、衛武營等藝術中心及鳳儀書院、縣城等人文古蹟，將文史設施和軌道建設結合，讓鳳山成為藝文重鎮。

陳其邁感性地說，前金、新興、苓雅是自己成長的地方，現場有許多里鄰長都是一起長大的，談到自己的成長點滴及從政歷程，還一度哽咽，感謝大家支持。

陳其邁說，未來除了延續既有的市府建設外，他也整合了初選其他候選人的政見，陸續提出運動、藝文新經濟及高雄車站門戶等經濟政策。面對少子化、高齡化，未來若擔任市長，會盤點、規劃市內公有資產土地，結合民間經營能量，設置長照中心、托育據點及國民運動中心，提供市民友善照護、運動環境。

陳其邁誓言打造鳳山、前新苓為經貿、宜居的新都心，期盼立委許智傑、趙天麟在立法院協助他向中央爭取預算。他會扮演地表最強母雞，帶領鳳山、前金、新興、苓雅的黨籍議員參選人全部當選，讓民進黨議會持續過半，共同順利推動市政。

民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁今天到鳳山、前金、新興、苓雅進行傾聽之旅。圖／陳...
民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁今天到鳳山、前金、新興、苓雅進行傾聽之旅。圖／陳其邁提供
分享

陳其邁民進黨趙天麟2018高雄市選舉九合一選舉

相關新聞

綠營爆盧秀燕發言人偷錄綠營選務 盧陣營：根本栽贓

2018-07-08 21:03

年改催出軍公教選票？ 丁守中說話了

2018-07-08 13:34

藍營選戰氣勢高 胡志強籲支持盧秀燕

2018-07-08 20:14

姚文智：市府要帶頭衝 推動公辦都更

2018-07-08 19:06

網路名聲換選票 年輕人大多不看政見

2018-07-08 17:56

黃偉哲與高思博差幾票？ 龍介仙：2萬

2018-07-08 17:55

文大宿舍爭議 林濁水：侯友宜客氣了

2018-07-08 15:50

影／劍潭活動中心安置文大生？ 柯、丁打臉姚提議

2018-07-08 15:28

文大宿舍餘波 丁守中：綠白都頭痛醫頭

2018-07-08 14:59

劍潭安置文大生 姚文智：短期住宿非徵收

2018-07-08 14:55

年底選舉 扁喊：「一邊一國」目標當選80人以上

2018-07-08 14:00

【即時短評】校園宿舍成選舉戰場 誰是得利者？

2018-07-08 13:42

台北市長選戰 學者：年輕人熱情不如上屆

2018-07-08 13:13

柯文哲又海選競選團隊成員 丁守中、姚文智陣營嘲諷

2018-07-08 13:11

柯海選競選團隊 姚文智：30、40歲以下局處長有幾位?

2018-07-08 13:03

柯回劍潭活動中心不能亂徵收 姚文智：觸動內心迷障

2018-07-08 12:22

文大宿舍案爭議 丁守中酸：姚文智滿腦子鬥爭黨產

2018-07-08 12:21

桃園選前換將說 吳敦義強調從未聽過

2018-07-08 11:59

柯P幫綠打藍？ 綠基層：柯只是突顯與綠不同的公正性

2018-07-08 11:31

高思博設「客家事務委員會」發揚台南客家文化

2018-07-08 11:10

姚文智推人民有感政策？ 孫大千：應先搶救蔡英文

2018-07-08 09:21

比本人還好認 「Q版賣萌」打選戰有奇效

2018-07-08 08:00

台南市長選戰／藍聞到不同氛圍 力求一拚

2018-07-08 00:55

台南市長選戰／綠挺賴反賴交鋒 恐有隱憂

2018-07-08 00:48

蘇貞昌疼外孫女 拉票不忘買布偶

2018-07-07 23:49

侯友宜闖童樂會 化身「警察大頭娃娃」

2018-07-07 23:39

藍綠彰化交鋒 廟口開講主戰場

2018-07-07 23:34

北市選情升溫 藍白綠戰鬥編組漸成形

2018-07-07 23:25

藍批降紫爆標準 中市：始終從嚴

2018-07-07 23:04

世大棒開打 嘉市藍綠參選人同為中華隊加油

2018-07-07 22:40

高思博承諾當選設客委會 南市府：增設預算恐倍增

2018-07-07 22:33

丁守中競選團隊布局近底定 強打張善政、王育敏形象牌

2018-07-07 18:24

文大宿舍案 吳思瑤樂見白綠藍一起努力

2018-07-07 18:05

大巨蛋事件又遭抗議 柯文哲直接拿麥克風回應

2018-07-07 17:41

盧崑福：台南不要與財團掛勾的翹班立委當市長

2018-07-05 10:26

主席心裡苦疑爆粗口 吳敦義你累了嗎

2018-07-04 16:21

選戰風向球 藍綠激戰中台灣

2018-07-02 12:03

選舉新利器 參選人你懂LINE嗎？

2018-07-02 12:00

【整理包】兩大黨全台底定 2018縣市長選舉看有誰參選

2018-06-13 13:00
看更多

熱門文章

陳菊要農委會檢討產銷 林濁水諷：府秘書長升級了

2018-07-08 09:22

謝曉星說核四不安全 台大醫：你不是民進黨原能會小組長

2018-07-08 08:57

西門捷運偷拍事件 國發會副主委邱俊榮請辭獲准

2018-07-08 19:04

颱風假怎麼放？ 柯P：將盡量避免放半天

2018-07-08 11:01

年改催出軍公教選票？ 丁守中說話了

2018-07-08 13:34

陳菊說執行死刑需要高度共識 孫大千：法律保障瘋子

2018-07-08 10:32

文大宿舍爭議 林濁水：侯友宜客氣了

2018-07-08 15:50

姚文智推人民有感政策？ 孫大千：應先搶救蔡英文

2018-07-08 09:21

廢死？ 柯P：死刑是根深蒂固的中華文化要廢除不容易

2018-07-08 10:39

國發會副主委爆偷拍 周錫瑋怒：民進黨內閣都哪些人？

2018-07-08 18:28

退役軍人批年改砍基層護高官 讓人「很吐血」

2018-07-08 15:07

北高積欠勞保保費近160億 勞保局追討欠費

2018-07-08 11:32

美艦穿台海 知情人士：劃戰略底線防中破壞區域現狀

2018-07-07 22:16

農民指政府害東西賣不去大陸 侯友宜：這就是問題

2018-07-08 11:47

日本豪雨 蔡英文：台灣做好準備提供任何支援

2018-07-07 22:48

張榮味落下男兒淚 瀟灑說就當進去度假很快會回來

2018-07-08 16:24

台南市長選戰／藍聞到不同氛圍 力求一拚

2018-07-08 00:55

美2艘驅逐艦 通過台灣海峽 知情人士解讀…

2018-07-08 00:20

美軍艦通過台海 學者：向北京傳達訊息

2018-07-07 23:02

張榮味入監前演講 張家人估現場支持者逾5000人

2018-07-08 14:12

國軍推介復仇者飛彈加掛蜂眼雷達 土洋結合背後有亮點

2018-07-08 15:07

台韓情報交流曝光？ 其實背後是軍中人事內鬥

2018-07-08 15:52

美軍艦駛入台海 專家：牽制中國

2018-07-08 17:05

台南市長選戰／綠挺賴反賴交鋒 恐有隱憂

2018-07-08 00:48

再槓名嘴！ 陳佩琪酸：別再靠汙衊別人維生

2018-07-08 20:11

偷拍風波 國發會副主委邱俊榮請辭獲准

2018-07-08 19:08

軍改通知函出包 「排除人為蓄意」

2018-07-08 00:15

張榮味虎尾談心路 張嘉郡：爸爸沒有對不起雲林人

2018-07-08 13:59

黃偉哲與高思博差幾票？ 龍介仙：2萬

2018-07-08 17:55

影／問敬老金竟回大便 柯P：測試AI接近我的回答

2018-07-08 14:22

工資墊償金欠逾38億 恐全民埋單

2018-07-08 13:17

監院彈劾吳茂昆 爭議未歇

2018-07-07 22:30

北市選情升溫 藍白綠戰鬥編組漸成形

2018-07-07 23:25

農產產銷失衡 陳菊：農委會應檢討

2018-07-08 00:24

重陽敬老金是一坨大便？ 柯P笑：接近柯文哲的答案

2018-07-08 11:13

李登輝是民粹元凶？ 柯P：他改變台灣國家性格

2018-07-08 10:54

邱俊榮涉偷拍請辭…李來希：德不配其位 下台剛好而已

2018-07-08 21:25

綠營爆盧秀燕發言人偷錄綠營選務 盧陣營：根本栽贓

2018-07-08 21:03

【即時短評】校園宿舍成選舉戰場 誰是得利者？

2018-07-08 13:42

網路名聲換選票 年輕人大多不看政見

2018-07-08 17:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top