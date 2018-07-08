拚年底選戰 陳其邁誓言：扮演地表最強母雞

2018-07-08 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁今天到鳳山、前金、新興、苓雅進行傾聽之旅，他說，他會扮演地表最強母雞，帶領鳳山、前金、新興、苓雅的黨籍市議員參選人全部當選，讓民進黨議會持續過半，共同順利推動市政。

今天的傾聽之旅有多名鳳山、前金、新興、苓雅區里長支持，還有立委許智傑、趙天麟及副議長蔡昌達、市議員張漢忠、陳慧文、蘇炎城、羅鼎城、郭建盟、周玲妏、蕭永達及議員參選人林智鴻、劉世賢等人出席。初選未過關的市議員蕭永達也當場宣布，絕不脫黨參選，全力支持陳其邁和所有黨籍市議員參選人。

陳其邁感謝前高市長陳菊12年來對鳯山、前新苓的用心，包括鐵路地下化、鳳山衛武營藝術中心、亞洲新灣區等系列重大建設。希望今年10月鐵路地下化完成後，建設新鳳山車站，串聯周邊大東、衛武營等藝術中心及鳳儀書院、縣城等人文古蹟，將文史設施和軌道建設結合，讓鳳山成為藝文重鎮。

陳其邁感性地說，前金、新興、苓雅是自己成長的地方，現場有許多里鄰長都是一起長大的，談到自己的成長點滴及從政歷程，還一度哽咽，感謝大家支持。

陳其邁說，未來除了延續既有的市府建設外，他也整合了初選其他候選人的政見，陸續提出運動、藝文新經濟及高雄車站門戶等經濟政策。面對少子化、高齡化，未來若擔任市長，會盤點、規劃市內公有資產土地，結合民間經營能量，設置長照中心、托育據點及國民運動中心，提供市民友善照護、運動環境。