藍營選戰氣勢高 胡志強籲支持盧秀燕

2018-07-08 20:14 台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導



胡志強舉德商霍夫曼事件為例，暗喻自己才能高於林佳龍，並呼籲支持盧秀燕。(photo by劉東皋) 分享 facebook

對於年底市長選舉，前台中市長胡志強認為國民黨整體氣勢普遍上升，盧秀燕有贏的機會。不過，他私下受訪時也坦誠，最近的民調顯示，盧秀燕只贏林佳龍7個百分點，最好能超過10個百分點以上，否則到投票那一刻都有變數。

國民黨氣勢已上升

胡志強7日到國民黨台中市黨部參加國民黨輔選督導會報及授旗儀式，為盧秀燕及參選的議員、里長加油。他在致詞時說，台灣是香蕉王國，但香蕉價格崩跌，農民只好任其爛掉；台中外埔最有名的火龍果，也同樣爛掉了。如果台中市繼續交給不能信任的人，台中也會爛掉。

根據最近三次他認為客觀的民調，盧秀燕分別贏了林佳龍七個百分點以上。他說，台北市丁守中的民調贏過柯文哲，高雄市韓國瑜也帶動了士氣，國民黨整體氣勢大幅上升，台中市有贏的機會，支持者要團結，不要輸掉這一場可能贏的選戰。他表示，臉書上很多粉絲要他趕快來台中幫忙盧秀燕，其實他早已感受到大家支持的熱情。

不過，他以曾為市長的經驗預測說，目前盧秀燕民調雖略高，但接近十月底時台中會有花博活動，屆時，林佳龍會趁勢做許多的宣傳，媒體的聲音會偏向林佳龍，對盧秀燕的選情恐有所不利。現場很多都是過去支持他的人，他表示，大家要把支持的力量擴大，將現在上升的氣勢，真正化為選票。

施政能力看才智

台中市府團隊曾對最近TVBS的民調批評說「海水退了，就知道誰沒有穿褲子」，並舉胡志強與林佳龍的競選為例，指四年前有些民調對外公布胡志強民調上升、已有黃金交叉的現象，但實際投票結果卻是林佳龍大贏，以此暗批民調數字受到操弄。

對此，胡志強受訪時指出，四年前受到整體大環境影響，很多里長告訴他，在投票所見到許多不認識、到外鄉打拼的年輕子弟回來投票，這些票大多投給形象年輕的林佳龍，他曾以「海嘯」形容選民結構及投票行為的改變(當時有所謂柯文哲白色力量的外溢效應)，但這次是否還會有一樣的選舉行為，他無法預料。

但胡志強舉德商霍商曼投資事件為例說，全世界到處都有海水，為何這麼大的投資與利益會留給台中？而且，這竟然是一家一人公司所提出的投資案，市府相關單位卻連最基本的查證都沒有？他以此暗喻，自己的才智與執政能力比林佳龍更好，日久之後市民自有判斷。

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