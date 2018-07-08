姚文智：市府要帶頭衝 推動公辦都更

2018-07-08 19:06 中央社 台北8日電



民進黨台北市長參選人姚文智。聯合報系記者張世杰／攝影 分享 facebook

民進黨台北市長參選人姚文智，今天出席多場議員市政說明會提到，自己已做好準備，不論是針對加速都更所推出的大規模公辦都更政策，還是第二胎國家養政策等，都經過詳細研究。

姚文智今天下午依序參加市議員王威中於士林公民會館、市議員周柏雅在木柵忠順廟所舉辦的市政說明會。

姚文智說，台北市有57萬戶老屋亟待都市更新，他主張增加10倍都更人力、編列新台幣100億元的基金，並引進民間資源，由台北市政府帶頭衝，推動公辦都更，加快都更腳步。

姚文智也向到場民眾說明「第二胎國家養政策」；姚文智說，若不改善出生率，國家會出現問題，而「第二胎國家養」是針對第二胎以上的新生兒，0到5歲每月補助1萬元，並納入排富條款，排除所得總稅率20%以上者，用多胎次的補貼方式，鼓勵每個家庭生育二胎以上。

媒體聯訪時問姚文智，國民黨台北市長參選人丁守中、台北市長柯文哲的競選團隊、辦公室都將對外公布，姚文智的規劃為何。

姚文智說，目前有好幾個選舉據點已經在張羅，他在台北市有很多好朋友、有很多據點，包括意麵店、海產店等，傳統競選總部則預計在10月成立。

此外姚文智在結束周柏雅的市政說明會後，接受鄰近木柵焚化廠的萬興國小學生訪問，談論是否保留長頸鹿煙囪等問題；而這個議題源於，柯文哲曾在臉書上貼文表示，木柵焚化廠經長年風吹日曬，煙囪上的長頸鹿圖樣已斑駁掉漆，將重新塗繪更具台北生態意象的台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花，預計10月可完工。

學生問姚文智，針對木柵焚化爐煙囪圖案要從長頸鹿改為台灣藍鵲的看法，以及當選市長後，會怎麼處理這類型的問題。

姚文智認為，這改得快了一點，台灣藍鵲塗在煙囪上，遠遠看好像看不出那個型；要改不是不行，但要跟長頸鹿說拜拜，好像要跟大家討論一下；就他個人來說，他比較喜歡長頸鹿（煙囪），應該要想辦法恢復到原本的樣子比較好，而面對這類問題，要兼顧都市美學與城市記憶，也應廣泛討論、徵詢大家的意見，若意見有分歧，再找方法解決，不是只有一個局處的意見。