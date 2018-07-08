文大宿舍爭議 林濁水：侯友宜客氣了

2018-07-08 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

國民黨新北市長參選人侯友宜的文大宿舍大群館爭議不斷，侯友宜號稱選舉務實，但卻行為引發爭議。對此，民進黨前立委林濁水認為，侯友宜比「花」的能力，客氣了。

林濁水在臉書發文表示，侯友宜客氣了，他說：選舉不比花招口才 務實往前走。

林濁水認為，蓋房子，一個門牌5坪屋，掛了99牌，剛好100少1；在住二特，以集合住宅名蓋房，租給文大做寄宿舍，新北官員飛象過河到北市談違規，不是關說；堅持北市府「變來變去」不正當，卻接受裁決⋯⋯比「花」的能力實在太有可觀，不必客氣。