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影／劍潭活動中心安置文大生？ 柯、丁打臉姚提議

2018-07-08 15:28聯合報 記者陳煜彬╱即時報導

民進黨台北市長參選人姚文智日前提議，將學生安置於救國團的劍潭青年活動中心，但卻分...
民進黨台北市長參選人姚文智日前提議，將學生安置於救國團的劍潭青年活動中心，但卻分別遭到台北市長柯文哲以及國民黨台北市長參選人丁守中反對。丁守中說，北市府都已經說劍青安置學生的作法是違規的，怎麼可以又再度違規呢？記者陳煜彬／攝影
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文化大學大群館宿舍被北市府認定違法使用，因此要求文大必須與又昱公司解約，但如此一來大群館住宿生該何去何從？日前民進黨台北市長參選人姚文智就提議，將學生安置於救國團的劍潭青年活動中心，但卻分別遭到台北市長柯文哲以及國民黨台北市長參選人丁守中反對，柯文哲今天(8日)受訪就強調，目前劍潭的使用權是救國團的，你要用也要人家願意，還是希望侯友宜跟文化大學自行解決；丁守中則說，北市府都已經說劍青安置學生的作法是違規的，怎麼可以又再度違規呢？

文化大學救國團丁守中2018台北市選舉九合一選舉

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