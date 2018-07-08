姚文智推人民有感政策？ 孫大千：應先搶救蔡英文

2018-07-08 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



民進黨中央與台北市長參選人姚文智雙方昨針對政策進行討論，身兼姚文智競選總幹事的民進黨秘書長洪耀福表示，姚文智最大優勢就是年輕有創意，將會推出讓人民有感的政策，凸顯國民黨參選人丁守中及台北市長柯文哲的陳舊與保守。對此，前立委孫大千說，洪耀福難道是怕台北市長選舉太無聊了，所以一定要營造出足夠的喜劇娛樂效果嗎？

首先，孫大千表示，如果民進黨還有能力可以「推出讓人民有感的政策」，那麼，應該先去搶救一下蔡英文！連中央執政的績效都乏善可陳，讓人民有火，有怨，就是無力，無感，還談什麼台北市，這不是吹牛不打草稿嗎？

其次，誰說「姚文智最大優勢就是年輕有創意」啊？洪耀福不會簡單的以為年紀就是代表年輕吧？想法和態度才是決定年輕與否的關鍵。而這兩樣能力，目前看起來，姚文智恐怕都亟於需要加強。

至於，姚文智「未來會提出治理首都新的手法與想法」，更是令人不敢期待。姚文智宣布參選至今的確端出了不少天馬行空的政策，只可惜，既不叫好，也不叫座，不過「笑點十足」。如果這也能夠用來與丁守中和柯文哲做出「政策區隔」，那麼洪耀福的意思可能是要區隔成「做事」和「做夢」兩組候選人吧？