比本人還好認 「Q版賣萌」打選戰有奇效

國民黨新北市議員蔡淑君2008年開始在名片、文宣上運用Q版漫畫造型，今年集合14款Q版娃娃印製T恤販售，收入小額政治獻金。 圖／蔡淑君提供 分享 facebook

年輕世代出頭，年輕人的選票越來越重要，如果沒有台北市長柯P獨特魅力及與生俱來的「喜感」，一般的政治人物要怎麼搶年輕人選票？推出Ｑ版肖像、畫像是個好方法，越來越多參選人設計活潑又具喜感的造型，連已逾花甲之年的參選人也不例外，目的只有一個，就是想拉近與民眾的距離，得到選票。

本尊表情不多 Q版展現親和力

台中市副議長張清照推出Ｑ版肖像，有吃西瓜、帶帽子的俏皮風。 圖／張清照服務處提供 分享 facebook

台中市副議長張清照4年前競選市議員時，就請專人設計Ｑ版肖像，有嘻哈風，也有騎重機帥氣模樣，搶攻不少年輕選票。當選後又陸續推出穿西裝、打領帶形象，還有泡茶版、唱歌版及早安版等，尤其是吃西瓜、帶帽子的俏皮風圖像，放在文宣或宣導品十分吸睛。

張清照服務處說，張平日「表情不多」，透過Ｑ版畫既可表現出副議長理性、專業認真的特質，卡通化畫像又很吸睛，提升副議長親和力，拉近與民眾的距離。

Q版議員有多紅？ 印在T恤熱賣

國民黨新北市議員蔡淑君2008年開始在名片、文宣上運用Q版漫畫造型，今年集合14款Q版娃娃印製T恤販售，收入小額政治獻金。 圖／蔡淑君提供 分享 facebook

國民黨新北市議員蔡淑君2008年就開始使用Q版造型畫像，當初是湯姓選民主動幫她設計，她覺得效果很好，親和力高，又能避免有人亂印名片冒充服務團隊，後來慢慢運用在文宣上。

蔡淑君今年集合14款Q版造型製作T恤，原本只是挑選當年初次參選的號碼「14」，討個好兆頭印來自己穿，沒想到詢問度很高，乾脆製作來當成小額政治獻金的商品販售，開放預購4天，已有約600件預購數量。

台中市議員謝志忠最近也由助理設計Ｑ版肖像，搭上現在最夯的世足賽，身穿印有「熱血芒果」的上衣，在草地上踢足球。

台中市議員謝志忠最近也由助理設計Ｑ版肖像，身穿印有「熱血芒果」的上衣，在草地上踢足球，搭上近來最夯的世足賽。 圖／謝志忠提供 分享 facebook

謝志忠說，很多人對政治的熱度不高，甚至很排斥，8年前就曾推出Ｑ版畫，有打網球、打羽球、跑步等一系列運動風，運用在競選文宣，反應不錯。

柏瑜公主重出江湖 小朋友好愛

時代力量新北市議員參選人曾柏瑜（右一）2016年參選立委時有可愛布偶「柏瑜公主」陪伴造勢，今年她參選議員沿用當分身。 圖／翻攝自曾柏瑜臉書 分享 facebook

時代力量新北市第8選區參選人曾柏瑜2016年選立委時，出席大小活動身邊都有尊粉紅色的「柏瑜公主」人偶陪伴，今年參選議員繼續沿用，人氣比她還高，有民眾看到馬上喚起印象，「這不是2年那尊人偶嗎？」

曾柏瑜透露，2年前參選時一名製作布偶的朋友送給她「柏瑜公主」，她出席軟性活動就請團隊穿上人偶裝同行，很快就能跟小朋友拉近距離，有如她的分身，今年選戰再請出柏瑜公主陪她一起衝刺。

64歲議員 一口氣推出40款Q版人像

桃園市議員蘇家明暑假舉辦樂高親子日，利用Q版人像製作風箏，吸引孩子目光。 圖／蘇家明服務團隊提供 分享 facebook

裝可愛不是年輕人專利，64歲的桃園市議員蘇家明為拉近與年輕選民的距離，今年由團隊設計Q版人像圖案，還一口氣設計了40款。Q版蘇家明有招牌濃眉與瞇眼，配上眼鏡，身穿粉色背心與帽子，配上生活化口語如「OK沒問題」、「呷飽沒」、「拍謝」、「蝦毀」等，搭配逗趣手勢與表情，相當逗趣。

Q版蘇家明也有比出手指愛心喊出「用心守護」，或是雙手比讚大喊「讚啦」。蘇家明說，一開始看到Q版圖樣很不習慣，但越看越可愛！

議長奶奶 Q版造型是兒子畫的

議長宋瑋莉的Q版公仔最大特點就是她的招牌微笑、如同平時與民眾互動時的寫照。 圖／林益諄提供 分享 facebook

基隆市議會議長宋瑋莉有一個Q版公仔分身，就放在議長室內，眼睛大大的，笑得很開心，有她的招牌微笑，逢人都會介紹，「這我兒子畫的，像不像？」

這個Q版形象公仔是出自學視覺設計的兒子林益諄之手， 以漫畫的風格呈現，逢節慶還會應景推出新造型，像中秋節就變身嫦娥，耶誕節就成了耶誕老人，過年變財神爺，不僅競選時成為她的人形看板，月曆、文宣、春聯也都有加印。

林益諄說，公仔最大特點就是母親的招牌微笑、如同平時與民眾互動時的寫照，尤其是小朋友看到，很快就能認識「議長奶奶」。

年輕議員推Q版 首開花蓮風氣之先

花蓮市長魏嘉賢搭配時事更新人偶造型，很能吸引民眾的注意力。 圖／魏嘉賢提供 分享 facebook

花蓮市長魏嘉賢12年前初任花蓮縣議員，當時是最年輕的議員，他想改變政治給人冷硬、僵硬的感覺，於是推出卡通人物造型展現活力，是花蓮首位使用Ｑ版造型的政治人物。

國民黨提名的花蓮縣議員參選人徐子芳，推出Q版造型LNE貼圖，相當可愛。 圖／翻攝徐子芳臉書 分享 facebook

魏嘉賢和Q版人像神韻與親和力相似度百分百，10多年來更新3版本，造型有穿原住民服飾、客家花布服飾，也有打籃球、棒球、踢足球，還吹斯克斯風，還有搭配時事造型，讓大小朋友留下深刻印象。

國民黨提名的花蓮市選區縣議員參選人徐子芳，很用心經營臉書和LINE群組，她以Q版造型設計40張個人LINE貼圖，圓嘟嘟的模樣十分可愛，目前還在送審。她先放上臉書粉絲頁試水溫，臉友都大讚好可愛，認為有抓到神韻。

彰化縣長選戰 藍綠都有Q版助陣

彰化縣長魏明谷的Q版頭像，搭配輕鬆的縣政活動宣導、溫馨小提醒等，既逗趣又有親和力。 記者劉明岩／翻攝 分享 facebook

彰化縣長魏明谷的Q版頭像頗能捕捉到他的神韻，又有親和力，多使用在比較輕鬆的縣政活動宣傳，或者溫馨小提醒、逢年過節問候等。最近彰化雨勢不斷，他的Q版畫像就是穿著雨衣，提醒民眾要帶雨具，獲得很好回響。

國民黨提名的下屆彰化縣長參選人王惠美的Q版頭像，在問候不同行業有不同的造型變化。 記者劉明岩／翻攝 分享 facebook

國民黨提名的下屆縣長參選人王惠美也由支持者設計一系列Q版頭像，用在各項數位議題，方便選民很快辨識。設計者說，頭像設計在凸顯王惠美了解彰化未來發展潛力，是一個專業、宏觀、有魄力，說得到做得到、形象清新禁得起考驗的人，領導彰化縣絕對可以駕輕就熟。

市民代表有才華 Q版自己畫的

南投市代張秦瑞今年競選連任除Ｑ版人物，另外更設計「日系秦瑞」輔選。 圖／張秦瑞提供 分享 facebook

南投市民代表張秦瑞4年前首次參選，也靠「Q版人物」加持順利當選。他說，自己會畫畫，就隨手幫自己畫了張圖，之後想說乾脆用在選戰上，可愛又鄉土味十足，沒想到效果超好。

最早的文宣和看板只有「Q版秦瑞」，增添神秘感，引發民眾好奇。年輕選民透過網路查詢認識我，老人家則是在拜票時會說「原來是你」，留下深刻印象。今年競選連任不僅延用，更設計「日系秦瑞」版輔選。