台南市長選戰／綠挺賴反賴交鋒 恐有隱憂

2018-07-08 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨台南市長參選人黃偉哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台南市被視為綠營票倉，在民進黨立委黃偉哲贏得黨內初選後，台聯前立委許忠信、前台南縣長蘇煥智陸續加入戰局，局面混沌。黨內人士分析，台南市長雖然仍是綠營主導的格局，但也並非沒有隱憂。

綠營人士指出，黃偉哲通過黨內初選，除了傳統支持者，更有行政院長賴清德系統力拱，若黃偉哲當選，就是賴清德意志的延伸。不過，正因為黃偉哲「不夠強」，引起地方山頭觀望。

民進黨人士指出，過去幾年，地方挺賴、反賴勢力相持不下，雙方在黨內初選再次交鋒，與黃偉哲競爭的民進黨立委陳亭妃在初選敗北，象徵反賴勢力再次挫敗。然而，隨著許忠信、蘇煥智相繼投入戰局，給了反賴勢力借力使力的機會，其中更不乏地方上的「阿扁們」。

該人士表示，在黨紀下，反賴勢力沒有造反空間，但若是前總統陳水扁效應發酵，或煽動「反英」，加上藍軍成功整合，都是黃偉哲的潛在危機。

【記者吳淑玲／台南報導】「扁聯會」和「阿扁們大家族」昨天在台南仁德舉行聯誼餐會，陳水扁在預錄影片提到，年底選舉會推出「一邊一國」推薦人選，呼籲扁友們支持公投法修法。

扁聯會理事長郭正典表示，下屆台南市長扁聯會沒有支持特定人選；不過，無黨籍市長參選許忠信昨獲邀到場並上台致詞，許喊出支持陳水扁、反對新潮流，讓民進黨更加團結。