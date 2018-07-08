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台南市長選戰／藍聞到不同氛圍 力求一拚

2018-07-08 00:55聯合報 記者王寓中／台北報導

國民黨台南市長參選人高思博。 圖／聯合報系資料照片
國民黨台南市長參選人高思博。 圖／聯合報系資料照片
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年底縣市長選舉，原本被視為藍營「沙漠」的台南市，在綠營、無黨多人參選，選情可能出現變化。藍營人士指出，原本「藍小綠大」的台南市長選舉盤勢，在前台南縣長蘇煥智宣布參選後，綠營面臨分裂，讓在台南失去執政權廿餘年的國民黨，聞到不一樣的氛圍。

國民黨台南市長參選人高思博團隊形容，「這場仗終於可以不再失志，絕對有得一拚。」

國民黨內指出，除了高思博，藍營還有陳子敬，綠營有黃偉哲、許忠信、蘇煥智，還有無黨的林義豐；參選人外，綠營的前總統陳水扁、行政院長賴清德都高度投入。國民黨方面，新北市長朱立倫更是勸進高思博一戰的關鍵，讓台南市長選戰受注目。

準備在「台南起義」的高思博，除了鎖定賴清德遺留的市政檢驗外，也將請出重量級人士輔選，繼國民黨立院黨團新總召江啟臣後，青壯派立委蔣萬安九日將南下，馬英九更將在下旬親自陪高思博在台南「long stay」。

藍營評估，在綠營明顯分裂、內部矛盾下，高思博將全力衝刺，朝五成勝率目標努力，只要鞏固藍營基本盤，並凝結台南對下一代還有使命感的青年選票，就有可能翻轉逆勢。

不過，高思博和陳子敬、台南市前議長李全教等人，也有整合問題；高思博表示，會展現誠意，爭取團結。

高思博國民黨陳子敬蘇煥智2018台南市選舉

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