文大宿舍案 吳思瑤樂見白綠藍一起努力

2018-07-07 18:05 中央社 台北7日電



民進黨台北市長參選人姚文智今天說，短期安置文化大學住宿生，劍潭青年活動中心是最好方案。姚文智首席發言人吳思瑤則說，願釋出這樣的好想法，白綠藍一起努力。

中國國民黨新北市長參選人侯友宜妻子持有的「又昱實業」把建築物租給文化大學當宿舍，被台北市政府都市發展局認定為違反台北市土地使用分區管制自治條例規定，外界關注約400名住宿生權益。

台北市長柯文哲今天說，劍潭活動中心使用權屬於救國團，不能隨便徵收。但吳思瑤澄清，姚文智的主張是指短期安置，柯文哲可以劍青地主身分與救國團協商，丁守中也可憑國民黨與救國團關係來居間協調。

吳思瑤指出，劍潭青年活動中心的宗旨就是要服務青年，並提供短期住宿供青年使用，若以此宗旨來協助文大現在需要協助的學生是完全非常的合理、正當。

吳思瑤說，為了學生權益，應不分顏色。如果願意，姚文智可以釋出這樣的好想法，白綠藍一起努力。

吳思瑤呼籲，希望柯文哲和丁守中不要看到救國團就轉彎、投降，作為一個現任市長和國民黨市長參選人，柯丁兩人都可以勇敢地就姚文智所提借用劍青安置文大學生的可行方案一起努力。

姚文智今天下午出席民進黨台北市議員王世堅舉辦的「音樂藝文政策沙龍」時則表示，安置文大住宿生最好的方法就是利用劍潭青年活動中心，因為它是旅館，交通也非常便利。

姚文智還說，劍潭青年活動中心一方面可以救急，解決文大宿舍安置問題，一方面也可藉機檢視未來是否可將劍潭青年活動中心納入社會住宅，兼具短期、長期規劃的政策，就是他的創意政策。