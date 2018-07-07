親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改爭議
農產品價格崩盤
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

文大宿舍案 吳思瑤樂見白綠藍一起努力

2018-07-07 18:05中央社 台北7日電

民進黨台北市長參選人姚文智今天說，短期安置文化大學住宿生，劍潭青年活動中心是最好方案。姚文智首席發言人吳思瑤則說，願釋出這樣的好想法，白綠藍一起努力。

中國國民黨新北市長參選人侯友宜妻子持有的「又昱實業」把建築物租給文化大學當宿舍，被台北市政府都市發展局認定為違反台北市土地使用分區管制自治條例規定，外界關注約400名住宿生權益。

台北市長柯文哲今天說，劍潭活動中心使用權屬於救國團，不能隨便徵收。但吳思瑤澄清，姚文智的主張是指短期安置，柯文哲可以劍青地主身分與救國團協商，丁守中也可憑國民黨與救國團關係來居間協調。

吳思瑤指出，劍潭青年活動中心的宗旨就是要服務青年，並提供短期住宿供青年使用，若以此宗旨來協助文大現在需要協助的學生是完全非常的合理、正當。

吳思瑤說，為了學生權益，應不分顏色。如果願意，姚文智可以釋出這樣的好想法，白綠藍一起努力。

吳思瑤呼籲，希望柯文哲和丁守中不要看到救國團就轉彎、投降，作為一個現任市長和國民黨市長參選人，柯丁兩人都可以勇敢地就姚文智所提借用劍青安置文大學生的可行方案一起努力。

姚文智今天下午出席民進黨台北市議員王世堅舉辦的「音樂藝文政策沙龍」時則表示，安置文大住宿生最好的方法就是利用劍潭青年活動中心，因為它是旅館，交通也非常便利。

姚文智還說，劍潭青年活動中心一方面可以救急，解決文大宿舍安置問題，一方面也可藉機檢視未來是否可將劍潭青年活動中心納入社會住宅，兼具短期、長期規劃的政策，就是他的創意政策。

姚文智吳思瑤2018台北市選舉柯文哲九合一選舉

相關新聞

大巨蛋事件又遭抗議 柯文哲直接拿麥克風回應

2018-07-07 17:41

侯友宜：選舉不比花招口才 務實往前走

2018-07-07 16:45

競選團隊主要人事 丁守中：下星期公布

2018-07-07 17:05

面對民粹困境 柯文哲：以更民主方式解決

2018-07-07 15:36

國民黨PK小組下周一成軍 行動中常會月底起走

2018-07-07 14:55

「死刑絕對不能廢！」 侯友宜：政府應捍衛正義

2018-07-07 14:55

綠黨部主委餐廳成立後援會 侯友宜：有付錢就好

2018-07-07 14:31

小英找涂醒哲吃飯聊選情？涂：因故取消

2018-07-07 13:25

影／幫親民黨站台 柯文哲：朋友要多 柯宋配言之過早

2018-07-07 13:13

劍潭活動中心可否當宿舍 柯文哲：不能隨便徵收

2018-07-07 12:57

蘇籲接受檢驗 侯友宜：公職每一天都接受檢視

2018-07-07 12:45

最大咖警察大頭娃娃是你？侯友宜：頭套不想拿下來

2018-07-07 12:35

蘇貞昌參加愛心園遊會 籲有能力者關懷弱勢

2018-07-07 12:03

文大宿舍爭議 柯文哲：公宅是最後救濟方案

2018-07-07 11:38

賴揆陸續延攬「台南幫」入閣 高思博：打壓其他參選人

2018-07-07 11:28

2020「柯宋配」？柯文哲：言之過早

2018-07-07 11:27

柯文哲參加士林後備軍人守望相助大隊授旗

2018-07-07 11:25

文大宿舍移劍潭？孫大千：三理由戳中大家笑點

2018-07-07 11:09

柯文哲大推網紅行銷 藍綠批選舉宣傳

2018-07-06 23:58

盧秀燕做民調指47%不滿意路平 中市府：逾5成認已改善

2018-07-06 23:34

張榮味判刑 韓國瑜：不影響選情

2018-07-06 23:32

侯友宜、蘇貞昌拚人氣 公私行程別苗頭

2018-07-06 23:31

高雄市長參選人 比建設拚經濟

2018-07-06 23:28

沒有「母雞」帶小雞 綠營苗縣黨部為11參選人造勢

2018-07-06 23:20

蘇貞昌：照顧大學生住宿 推動聯合住宅

2018-07-06 20:31

選戰開跑 柯文哲臉書小編請辭轉任競選辦公室

2018-07-06 20:06

好的政策就該延續 侯友宜：我比任何人更適合當市長

2018-07-06 20:02

文大宿舍案何解？丁、姚陣營互批「可笑」、「炒短線」

2018-07-06 19:53

丁守中主張恢復大群館 姚文智：威權黨國心態

2018-07-06 19:39

柯文哲攜手網紅衝人氣挨批 柯：宣傳總預算未增

2018-07-06 18:19

影／大巨蛋重新送審拉選情? 柯:不因選舉刁難放水

2018-07-06 18:15

遠雄送件審大巨蛋 柯文哲駁選舉考量

2018-07-06 18:06

「高雄幣」救高雄空汙低薪不景氣？ 吳益政信心滿滿

2018-07-06 17:21

改變心意接受辯論？侯友宜：別人的挑戰我都欣然接受

2018-07-06 16:57

恐嚇楊麗菁男子冒稱藍議員參選人 國民黨：黨紀處分

2018-07-06 16:41

邰智源一日幕僚體驗 柯P真心話爆發：台灣政壇都在鬼扯

2018-07-06 15:55

影／形象廣告遭蘇批很諷刺 侯友宜：老縣長態度都這樣

2018-07-06 14:39

搶攻縣市長版圖 國民黨宣示「決戰中彰投雲」

2018-07-06 14:39

力拚版圖 國民黨決戰中彰投雲

2018-07-06 14:38
看更多

熱門文章

吳茂昆彈劾案監院窩裡反？下一場內戰是…年改

2018-07-07 08:00

剛退休6年逢軍改 46歲中校嘆「兒女學費怎麼辦」

2018-07-06 19:57

文大宿舍移劍潭？孫大千：三理由戳中大家笑點

2018-07-07 11:09

年改逼出新就業潮 退警轉職看守平交道

2018-07-07 00:20

小燈泡案引公憤 孫大千5問蔡英文

2018-07-07 08:58

影╱證據在這！鳳梨棄採山頭爛一堆 老農嘆息

2018-07-07 12:05

原能會主委批核四不安全 遭前處長打臉昨是今非

2018-07-06 20:22

退休員警：時也命也運也非我所願 不拚活不下去

2018-07-07 14:30

蔡政府未執行死刑惹議 陳菊：需要高度社會共識

2018-07-07 10:25

軍改讓她憂未來…不能領半俸 身障女兒怎辦？

2018-07-07 00:44

年改衝擊生活 應曉薇：有退休公務員去當警衛

2018-07-06 19:33

爆量！年改訴願潮湧現 地方政府瘋狂大加班

2018-07-07 07:52

軍改通知函出包 傳鎖定疑犯

2018-07-07 00:49

中高齡就業法下周預告 未來雇退休軍公教擬補助業者

2018-07-06 22:01

年改衝擊 退役老兵感嘆一生給了國家「用完就丟」

2018-07-07 16:12

影╱陸施壓美航空改台名 駐美代表高碩泰：踩台灣底線

2018-07-07 08:59

年改訴願湧到…地方政府忙翻 瘋狂大加班

2018-07-07 00:25

2020「柯宋配」？柯文哲：言之過早

2018-07-07 11:27

胡志強：民進黨執政 香蕉、鳳梨、火龍果都爛了

2018-07-07 12:02

年改效應… 罹癌警拖老命 不敢退休！

2018-07-07 00:37

鳳梨堆如山 火龍果多賣多賠

2018-07-06 23:07

連習四會 連辦、吳敦義同聲：不代表國民黨

2018-07-07 00:04

財經觀點╱年改還利於民 可考慮發消費券

2018-07-07 00:45

慶祝搭熱氣球 周美青「三七步」酷酷

2018-07-07 00:01

影／果價暴跌再傳加工廠拒收 陳菊：不實消息傷農民

2018-07-07 13:49

水果價跌 陳菊：農委會願承擔但也不希望被故意操作

2018-07-07 11:19

綠黨部主委餐廳成立後援會 侯友宜：有付錢就好

2018-07-07 14:31

影╱郝龍斌批林佳龍降紫爆標準是欺騙 台中市新聞局長：郝錯了

2018-07-07 13:25

選戰開跑 柯文哲臉書小編請辭轉任競選辦公室

2018-07-06 20:06

AIT處長下周離任 梅健華：不會用維安表態政治立場

2018-07-07 00:20

「死刑絕對不能廢！」 侯友宜：政府應捍衛正義

2018-07-07 14:55

新二代機車行內讀書奪第一　展望會資助獲總統教育獎

2018-07-06 19:22

「勇哥」駁邱彰 「阿扁從來不賣官也不買官」

2018-07-07 07:53

軍改「多的要砍、少了不補」？議員批「吃老兵豆腐」

2018-07-07 16:56

文大宿舍爭議 柯文哲：公宅是最後救濟方案

2018-07-07 11:38

受年改與不景氣影響 社福機構捐款減

2018-07-07 10:14

蔡政府堅拒執行死刑 柯志恩：廢死是「台灣價值」嗎？

2018-07-07 12:33

最大咖警察大頭娃娃是你？侯友宜：頭套不想拿下來

2018-07-07 12:35

台南關廟鳳梨傳棄收 農會：產季尾聲少數品質不好

2018-07-07 15:23

中國施壓更名 高碩泰：台灣主權尊嚴無可退讓

2018-07-07 08:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top