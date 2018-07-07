面對民粹困境 柯文哲：以更民主方式解決

2018-07-07 15:36 中央社 台北7日電



圖為台北市長柯文哲上午參加士林區後備軍人輔導中心守望相助大隊，主持授旗典禮。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲今天說，前總統李登輝對台灣歷史最大貢獻，就是讓台灣走上一條沒辦法回頭的民主之路，面對民粹或民主亂象只能咬緊牙關，以更民主自由的方式解決困境。

公民監督國會聯盟今天舉行2018年「國會監督地方扎根，國會、議會齊監督」感恩餐會，邀請柯文哲、立法院秘書長林志嘉、時代力量黨團總召徐永明、民主進步黨政策會首席副執行長董建宏等人出席。

柯文哲上台致詞前，台下有台北市議員參選人大喊「大巨蛋請立即解約、不要圖利財團」、「BOT一字不改」。柯文哲則回說，要把人家抓去槍斃，也要經過正常審判程序。這個分兩個部分處理，一個是權利，因為有BOT合約，另一個是到底蓋不蓋得下去，工程要先解決後，才來討論BOT的權利義務。

柯文哲說，最近在讀台灣近代史，李登輝對台灣歷史最大貢獻，就是讓台灣走上一條沒辦法回頭的民主之路，他剛當上市長的時候，一直以為要在8年內追上新加坡，後來發現台灣永遠不可能變成新加坡，因為李登輝已經改變台灣國家性格，讓台灣走上一條沒辦法回頭的民主之路。

柯文哲表示，在這種狀態下，如何看待民主亂象或民粹，坦白講只剩一條路，「咬緊牙關」，以更民主自由的方式，來解決目前面對的民主困境。

柯文哲隨後也擔任拍賣官，拍賣前中研院長李遠哲題字的瓷盤，最後以新台幣21萬元拍出。