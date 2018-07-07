面對民粹困境 柯文哲：以更民主方式解決
台北市長柯文哲今天說，前總統李登輝對台灣歷史最大貢獻，就是讓台灣走上一條沒辦法回頭的民主之路，面對民粹或民主亂象只能咬緊牙關，以更民主自由的方式解決困境。
公民監督國會聯盟今天舉行2018年「國會監督地方扎根，國會、議會齊監督」感恩餐會，邀請柯文哲、立法院秘書長林志嘉、時代力量黨團總召徐永明、民主進步黨政策會首席副執行長董建宏等人出席。
柯文哲上台致詞前，台下有台北市議員參選人大喊「大巨蛋請立即解約、不要圖利財團」、「BOT一字不改」。柯文哲則回說，要把人家抓去槍斃，也要經過正常審判程序。這個分兩個部分處理，一個是權利，因為有BOT合約，另一個是到底蓋不蓋得下去，工程要先解決後，才來討論BOT的權利義務。
柯文哲說，最近在讀台灣近代史，李登輝對台灣歷史最大貢獻，就是讓台灣走上一條沒辦法回頭的民主之路，他剛當上市長的時候，一直以為要在8年內追上新加坡，後來發現台灣永遠不可能變成新加坡，因為李登輝已經改變台灣國家性格，讓台灣走上一條沒辦法回頭的民主之路。
柯文哲表示，在這種狀態下，如何看待民主亂象或民粹，坦白講只剩一條路，「咬緊牙關」，以更民主自由的方式，來解決目前面對的民主困境。
柯文哲隨後也擔任拍賣官，拍賣前中研院長李遠哲題字的瓷盤，最後以新台幣21萬元拍出。
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