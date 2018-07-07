最大咖警察大頭娃娃是你？侯友宜：頭套不想拿下來

2018-07-07 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午到新店參加議員舉辦的新店童樂會，一時興起戴上新店警分局的「警察大頭娃娃」頭套，化身神秘嘉賓跟現場小朋友熱情互動、握手，上台後摘下頭套直呼「好辛苦喔」，但他也說，小朋友看到他帶大頭娃娃造型很開心，他也就跟著High，「我還不想把它（頭套）拿下來」。

侯友宜今天參加市議員劉哲彰舉辦的親子活動，他表示，暑期很多親子活動陸續展開，他很喜歡小朋友，有類似活動都會積極參與，很開心看到每個家庭的寶貝，能跟父母親、阿公阿嬷玩在一起，享受幸福快樂時光。

侯友宜入場時看到新店警分局的「警察大頭娃娃」，一時興起帶起頭套變身「神秘嘉賓」，走進會場跟親子握手互動，沒想到頭套太大，加上視野有限，侯友宜一路扶著頭套，由工作人員引導繞場一圈，還一度停下休息，趣味橫生。

侯友宜最後上台摘下頭套，直呼「吼、好辛苦喔！」，事後受訪更打趣，戴上頭套才發現很重、壓力很大，體會到「原來警察背負的責任這麼重大」，也說戴頭套只剩下一點點視野，看不太到路，不過小朋友看到他戴著大頭娃娃很開心，他也就跟著High，「我還不想把它（頭套）拿下來」。