親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改爭議
農產品價格崩盤
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

2020「柯宋配」？柯文哲：言之過早

最大咖警察大頭娃娃是你？侯友宜：頭套不想拿下來

2018-07-07 12:35聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午到新店參加議員舉辦的新店童樂會，一時興起戴上新店警分局的「警察大頭娃娃」頭套，化身神秘嘉賓跟現場小朋友熱情互動、握手，上台後摘下頭套直呼「好辛苦喔」，但他也說，小朋友看到他帶大頭娃娃造型很開心，他也就跟著High，「我還不想把它（頭套）拿下來」。

侯友宜今天參加市議員劉哲彰舉辦的親子活動，他表示，暑期很多親子活動陸續展開，他很喜歡小朋友，有類似活動都會積極參與，很開心看到每個家庭的寶貝，能跟父母親、阿公阿嬷玩在一起，享受幸福快樂時光。

侯友宜入場時看到新店警分局的「警察大頭娃娃」，一時興起帶起頭套變身「神秘嘉賓」，走進會場跟親子握手互動，沒想到頭套太大，加上視野有限，侯友宜一路扶著頭套，由工作人員引導繞場一圈，還一度停下休息，趣味橫生。

侯友宜最後上台摘下頭套，直呼「吼、好辛苦喔！」，事後受訪更打趣，戴上頭套才發現很重、壓力很大，體會到「原來警察背負的責任這麼重大」，也說戴頭套只剩下一點點視野，看不太到路，不過小朋友看到他戴著大頭娃娃很開心，他也就跟著High，「我還不想把它（頭套）拿下來」。

現場媒體笑稱「好像變成吉祥物了」，侯友宜說，警察本來就是保護民眾的吉祥物，他寧可一輩子當這樣的吉祥物來保護民眾的安全，他很樂於當這樣一個吉祥物，更喊話「下次我還要來當吉祥物」。

國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午到新店參加親子活動，一時興起戴上警察大頭娃娃頭...
國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午到新店參加親子活動，一時興起戴上警察大頭娃娃頭套，化身神秘嘉賓跟現場小朋友熱情互動、握手，還說「不想把它（頭套）拿下來」。記者祁容玉／攝影
分享
國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午到新店參加親子活動，一時興起戴上警察大頭娃娃頭...
國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午到新店參加親子活動，一時興起戴上警察大頭娃娃頭套，化身神秘嘉賓跟現場小朋友熱情互動、握手，還說「不想把它（頭套）拿下來」。記者祁容玉／攝影
分享
國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午到新店參加親子活動，一時興起戴上警察大頭娃娃頭...
國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午到新店參加親子活動，一時興起戴上警察大頭娃娃頭套，化身神秘嘉賓跟現場小朋友熱情互動、握手，還說「不想把它（頭套）拿下來」。記者祁容玉／攝影
分享

侯友宜警察親子

相關新聞

蘇籲接受檢驗 侯友宜：公職每一天都接受檢視

2018-07-07 12:45

蘇貞昌參加愛心園遊會 籲有能力者關懷弱勢

2018-07-07 12:03

文大宿舍爭議 柯文哲：公宅是最後救濟方案

2018-07-07 11:38

賴揆陸續延攬「台南幫」入閣 高思博：打壓其他參選人

2018-07-07 11:28

2020「柯宋配」？柯文哲：言之過早

2018-07-07 11:27

柯文哲參加士林後備軍人守望相助大隊授旗

2018-07-07 11:25

文大宿舍移劍潭？孫大千：三理由戳中大家笑點

2018-07-07 11:09

柯文哲大推網紅行銷 藍綠批選舉宣傳

2018-07-06 23:58

盧秀燕做民調指47%不滿意路平 中市府：逾5成認已改善

2018-07-06 23:34

張榮味判刑 韓國瑜：不影響選情

2018-07-06 23:32

侯友宜、蘇貞昌拚人氣 公私行程別苗頭

2018-07-06 23:31

高雄市長參選人 比建設拚經濟

2018-07-06 23:28

沒有「母雞」帶小雞 綠營苗縣黨部為11參選人造勢

2018-07-06 23:20

蘇貞昌：照顧大學生住宿 推動聯合住宅

2018-07-06 20:31

選戰開跑 柯文哲臉書小編請辭轉任競選辦公室

2018-07-06 20:06

好的政策就該延續 侯友宜：我比任何人更適合當市長

2018-07-06 20:02

文大宿舍案何解？丁、姚陣營互批「可笑」、「炒短線」

2018-07-06 19:53

丁守中主張恢復大群館 姚文智：威權黨國心態

2018-07-06 19:39

柯文哲攜手網紅衝人氣挨批 柯：宣傳總預算未增

2018-07-06 18:19

影／大巨蛋重新送審拉選情? 柯:不因選舉刁難放水

2018-07-06 18:15

遠雄送件審大巨蛋 柯文哲駁選舉考量

2018-07-06 18:06

「高雄幣」救高雄空汙低薪不景氣？ 吳益政信心滿滿

2018-07-06 17:21

改變心意接受辯論？侯友宜：別人的挑戰我都欣然接受

2018-07-06 16:57

恐嚇楊麗菁男子冒稱藍議員參選人 國民黨：黨紀處分

2018-07-06 16:41

邰智源一日幕僚體驗 柯P真心話爆發：台灣政壇都在鬼扯

2018-07-06 15:55

影／形象廣告遭蘇批很諷刺 侯友宜：老縣長態度都這樣

2018-07-06 14:39

搶攻縣市長版圖 國民黨宣示「決戰中彰投雲」

2018-07-06 14:39

力拚版圖 國民黨決戰中彰投雲

2018-07-06 14:38

冷眼集／改革引民怨 民進黨恐傷元氣

2018-07-06 14:38

總統牌啟動! 蔡英文下鄉輔選談政績

2018-07-06 14:38

競選影片被酸 侯友宜：老縣長口氣、態度都是這樣

2018-07-06 12:01

張榮味被判刑 韓國瑜：不影響選情並將為他打氣

2018-07-06 11:52

網紅行銷花567萬 王鴻薇批柯文哲：替選舉宣傳

2018-07-06 11:48

盧秀燕民調「台中路不平」 市府：與長期調查有落差

2018-07-06 11:22

誰來相挺？藍大咖挺韓國瑜 陳其邁辦問政會

2018-07-06 11:20

光榮城市的陰暗面 柯P出書反揭施政盲點

2018-07-06 10:38

抗議鳳梨價崩遭攻擊 大林鎮民簡志偉宣布參選鎮長

2018-07-06 10:12

選戰拚「省長」 比柯P還摳門的選法

2018-07-06 09:00

選舉綁公投很公平？ 多少政黨算計...藏在領票眉角裡

2018-07-06 08:00
看更多

熱門文章

影／主委你錯了！高雄農家女兒哭說：我家7成鳳梨爛在田裡

2018-07-06 17:16

邰智源一日幕僚體驗 柯P真心話爆發：台灣政壇都在鬼扯

2018-07-06 15:55

吳茂昆彈劾案監院窩裡反？下一場內戰是…年改

2018-07-07 08:00

剛退休6年逢軍改 46歲中校嘆「兒女學費怎麼辦」

2018-07-06 19:57

傳陸智庫年砸百億補貼台年金差額 范世平：智障嗎？

2018-07-06 17:46

年改逼出新就業潮 退警轉職看守平交道

2018-07-07 00:20

小燈泡案引公憤 孫大千5問蔡英文

2018-07-07 08:58

監察院糾正勞動部冷回應 蔣萬安嘆：勞工只能自求多福

2018-07-06 16:43

原能會主委批核四不安全 遭前處長打臉昨是今非

2018-07-06 20:22

軍改讓她憂未來…不能領半俸 身障女兒怎辦？

2018-07-07 00:44

年改衝擊生活 應曉薇：有退休公務員去當警衛

2018-07-06 19:33

火龍果賣1斤賠1斤 果農嘆：官員有來看過但沒下文

2018-07-06 15:49

文大宿舍移劍潭？孫大千：三理由戳中大家笑點

2018-07-07 11:09

軍改通知函出包 傳鎖定疑犯

2018-07-07 00:49

中高齡就業法下周預告 未來雇退休軍公教擬補助業者

2018-07-06 22:01

年改訴願湧到…地方政府忙翻 瘋狂大加班

2018-07-07 00:25

爆量！年改訴願潮湧現 地方政府瘋狂大加班

2018-07-07 07:52

影╱陸施壓美航空改台名 駐美代表高碩泰：踩台灣底線

2018-07-07 08:59

蔡政府未執行死刑惹議 陳菊：需要高度社會共識

2018-07-07 10:25

年改效應… 罹癌警拖老命 不敢退休！

2018-07-07 00:37

連習四會 連辦、吳敦義同聲：不代表國民黨

2018-07-07 00:04

鳳梨堆如山 火龍果多賣多賠

2018-07-06 23:07

未廢死前應執行死刑 陳明文：反映社會氛圍

2018-07-06 14:58

集貨場塞滿鳳梨 農民怒斥：農糧署圖利集貨場

2018-07-06 15:07

2020「柯宋配」？柯文哲：言之過早

2018-07-07 11:27

連戰登陸「連習會」 吳敦義：不是國共論壇

2018-07-06 15:12

財經觀點╱年改還利於民 可考慮發消費券

2018-07-07 00:45

慶祝搭熱氣球 周美青「三七步」酷酷

2018-07-07 00:01

恐嚇楊麗菁男子冒稱藍議員參選人 國民黨：黨紀處分

2018-07-06 16:41

救鳳梨！陳明文、小英之友會周日送鳳梨

2018-07-06 18:39

AIT處長下周離任 梅健華：不會用維安表態政治立場

2018-07-07 00:20

選戰開跑 柯文哲臉書小編請辭轉任競選辦公室

2018-07-06 20:06

新二代機車行內讀書奪第一　展望會資助獲總統教育獎

2018-07-06 19:22

派周繼祥隨連戰登陸？ 吳敦義：應連戰的希望

2018-07-06 15:11

「勇哥」駁邱彰 「阿扁從來不賣官也不買官」

2018-07-07 07:53

馬英九2020？ 吳敦義：年底沒勝選不必去想2020

2018-07-06 15:09

遠雄送件審大巨蛋 柯文哲駁選舉考量

2018-07-06 18:06

搶攻縣市長版圖 國民黨宣示「決戰中彰投雲」

2018-07-06 14:39

水果價跌 陳菊：農委會願承擔但也不希望被故意操作

2018-07-07 11:19

中國施壓更名 高碩泰：台灣主權尊嚴無可退讓

2018-07-07 08:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top