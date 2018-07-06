親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中研院新科院士
農產品價格崩盤
監院彈劾吳茂昆
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
軍公教年改爭議
政治
軍事
綜合

世足／8強戰 瓦拉內頭錘建功法國1：0領先烏拉圭

原能會主委批核四不安全 遭前處長打臉昨是今非

選戰爭取支持 高雄市長參選人出招

2018-07-06 22:42中央社 高雄6日電

民進黨高雄市長參選人陳其邁昨天提出打造鐵路地下化後高雄火車站為高雄新門戶的政見。...
民進黨高雄市長參選人陳其邁昨天提出打造鐵路地下化後高雄火車站為高雄新門戶的政見。 聯合報系記者楊濡嘉／攝影
分享
高雄市長參選人民進黨籍陳其邁今天提出高雄車站新門戶計畫活絡商圈，無黨籍吳益政發表「高雄幣」活絡經濟政見，國民黨籍韓國瑜則與黨籍議員參選人造勢，都希望爭取選民支持。

陳其邁下午在高雄捷運美麗島站光之穹頂廣場舉行高雄車站新門戶計畫記者會，發表對高雄車站周邊再造與城中商圈再生的發展願景，全市多名商圈理事長及里長到場力挺。

陳其邁表示，將以高雄車站為核心，建構高雄造街計畫，串連環狀綠色交通網，並改造沿線各大商圈，導入生活科技發展智慧商圈等行動，打造高雄新門戶計畫。

陳其邁指出，鐵路地下化自2009年動工，最快將在今年10月底通車，雖然因鐵軌而長期分隔的高雄前後站區域將打通，但未來也面臨交通衝擊、商圈發展等問題，商圈店家有期待，也有擔憂。他為此找來智庫學者與在地商圈業者研討提出高雄車站新門戶計畫，振興商圈繁榮。

吳益政上午在市議會舉行記者會發表「高雄幣」政策，他表示，要用「高雄幣」虛擬補充貨幣為市民加薪。推動「高雄幣」的核心精神是讓政府和企業現有的閒置資源和生產剩餘進入市場，鼓勵市民透過綠色減碳生活、公益生活；同時透過「高雄幣」的流通使用，活絡在地經濟，改善低薪和不景氣問題。

吳益政說，透過「高雄幣」APP，市民只要力行低碳生活，像是搭乘大眾運輸、騎乘公共自行車、購買綠電、響應減塑環保，或是擔任志工，增進社會公益就可取得市府發行的「高雄幣」。「高雄幣」除可折抵大眾運輸費用、繳交停車費、交通罰款、也可用在市府的法人機構如美術館、電影館、音樂廳，以及與政府合作的獨立書店、在地小農、友善餐廳等店家。

韓國瑜上午則在高雄君鴻酒店出席「老教官與韓國瑜有約，回首青春，瞻望未來」活動，現場「母雞帶小雞」與多名黨籍高市議員參選人同台造勢，韓國瑜籲請大家支持，讓他帶大家衝破高雄現行經濟困境，翻轉高雄經濟。

另外，面對媒體追問前雲林縣長張榮味案是否會影響選情，韓國瑜說，張榮味是他的老朋友，他與張榮味純粹是私人交情，並沒有涉入政治地方派系，無奈被人扭曲。他認為，不會影響選情。

韓國瑜陳其邁吳益政九合一選舉2018高雄市選舉

相關新聞

改變心意接受辯論？侯友宜：別人的挑戰我都欣然接受

2018-07-06 16:57

選戰開跑 柯文哲臉書小編請辭轉任競選辦公室

2018-07-06 20:06

好的政策就該延續 侯友宜：我比任何人更適合當市長

2018-07-06 20:02

文大宿舍案何解？丁、姚陣營互批「可笑」、「炒短線」

2018-07-06 19:53

柯文哲攜手網紅衝人氣挨批 柯：宣傳總預算未增

2018-07-06 18:19

影／大巨蛋重新送審拉選情? 柯:不因選舉刁難放水

2018-07-06 18:15

遠雄送件審大巨蛋 柯文哲駁選舉考量

2018-07-06 18:06

「高雄幣」救高雄空汙低薪不景氣？ 吳益政信心滿滿

2018-07-06 17:21

恐嚇楊麗菁男子冒稱藍議員參選人 國民黨：黨紀處分

2018-07-06 16:41

影／形象廣告遭蘇批很諷刺 侯友宜：老縣長態度都這樣

2018-07-06 14:39

搶攻縣市長版圖 國民黨宣示「決戰中彰投雲」

2018-07-06 14:39

力拚版圖 國民黨決戰中彰投雲

2018-07-06 14:38

冷眼集／改革引民怨 民進黨恐傷元氣

2018-07-06 14:38

總統牌啟動! 蔡英文下鄉輔選談政績

2018-07-06 14:38

競選影片被酸 侯友宜：老縣長口氣、態度都是這樣

2018-07-06 12:01

張榮味被判刑 韓國瑜：不影響選情並將為他打氣

2018-07-06 11:52

網紅行銷花567萬 王鴻薇批柯文哲：替選舉宣傳

2018-07-06 11:48

盧秀燕民調「台中路不平」 市府：與長期調查有落差

2018-07-06 11:22

誰來相挺？藍大咖挺韓國瑜 陳其邁辦問政會

2018-07-06 11:20

光榮城市的陰暗面 柯P出書反揭施政盲點

2018-07-06 10:38

抗議鳳梨價崩遭攻擊 大林鎮民簡志偉宣布參選鎮長

2018-07-06 10:12

選戰拚「省長」 比柯P還摳門的選法

2018-07-06 09:00

選舉綁公投很公平？ 多少政黨算計...藏在領票眉角裡

2018-07-06 08:00

大學生提問兩岸一家親 柯P：親是嘴巴親

2018-07-06 00:03

大巨蛋復工密室協商？ 丁守中、姚文智質疑

2018-07-05 23:28

侯友宜到台東 連合饒慶鈴出擊「一棒定天下」

2018-07-05 23:24

蘇貞昌拚各方支持 黃國昌相挺

2018-07-05 23:16

侯友宜台東站台 新北組織也動起來

2018-07-05 23:13

辦辯論會？ 侯：該做就做 蘇：最起碼機會

2018-07-05 23:07

北市長選戰 洪耀福：用政策區隔出丁、柯的陳舊與保守

2018-07-05 20:06

侯若代表綠選 洪耀福：國民黨打侯會慘烈百倍

2018-07-05 18:03

蘇貞昌：地方選舉不是講黨派 要選會做事的人

2018-07-05 17:36

盧崑福：台南不要與財團掛勾的翹班立委當市長

2018-07-05 10:26

主席心裡苦疑爆粗口 吳敦義你累了嗎

2018-07-04 16:21

選戰風向球 藍綠激戰中台灣

2018-07-02 12:03

選舉新利器 參選人你懂LINE嗎？

2018-07-02 12:00

「九合一」觀察 威權與民主都需要反思

2018-06-29 13:07

【整理包】兩大黨全台底定 2018縣市長選舉看有誰參選

2018-06-13 13:00

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

美青姊霸氣喝香檳！民眾看了直說：就是喜歡她

2018-07-06 12:18

年金通知函出包「內鬼」遭鎖定？ 此人非屬國防部

2018-07-06 12:05

1斤20元！火龍果棄收 讓猴子吃到飽

2018-07-05 23:59

鳳梨堆得像小山等加工 農民看了很想哭

2018-07-06 12:43

影／主委你錯了！高雄農家女兒哭說：我家7成鳳梨爛在田裡

2018-07-06 17:16

18趴2年歸零？第一年就沒了 銓敘部這麼說…

2018-07-06 00:12

反核20年 他反問蔡政府：台灣電力B計劃在哪裡？

2018-07-06 08:11

【重磅快評】當蔡政府背叛人民 對岸自然想購買統一！

2018-07-06 09:57

蔡英文問下個出問題的水果? 孫大千：該問出問題的行業

2018-07-06 08:20

邰智源一日幕僚體驗 柯P真心話爆發：台灣政壇都在鬼扯

2018-07-06 15:55

馬英九台東搭熱氣球 維安人員追著氣球跑

2018-07-06 09:14

吳茂昆被彈劾是否先撤職？各說各話…

2018-07-06 00:25

交部政務次長 張政源接任

2018-07-06 01:13

抗議鳳梨價崩遭攻擊 大林鎮民簡志偉宣布參選鎮長

2018-07-06 10:12

剛退休6年逢軍改 46歲中校嘆「兒女學費怎麼辦」

2018-07-06 19:57

看問題／台灣人才斷層 從底端蔓延到頂端

2018-07-06 00:02

藏語院士孫天心 要年輕人別怕入冷門科系

2018-07-06 02:44

傳陸智庫年砸百億補貼台年金差額 范世平：智障嗎？

2018-07-06 17:46

大學生提問兩岸一家親 柯P：親是嘴巴親

2018-07-06 00:03

表／中研院21名新院士誕生 額度依然偏低

2018-07-05 23:50

火龍果賣1斤賠1斤 果農嘆：官員有來看過但沒下文

2018-07-06 15:49

原能會主委批核四不安全 遭前處長打臉昨是今非

2018-07-06 20:22

競選影片被酸 侯友宜：老縣長口氣、態度都是這樣

2018-07-06 12:01

國民黨自查黨產 明朝紫金城部分土地也是黨產

2018-07-06 12:30

離岸風電多付九千億？監委要查

2018-07-06 00:34

選戰拚「省長」 比柯P還摳門的選法

2018-07-06 09:00

公司法今拚三讀 綠營拍板SOGO案不回溯

2018-07-06 09:29

軍改出包有人搞鬼？王定宇意有所指

2018-07-06 00:23

年改衝擊生活 應曉薇：有退休公務員去當警衛

2018-07-06 19:33

再戰2020總統？ 曾銘宗：不用從選舉角度看馬英九

2018-07-06 11:51

國共論壇舉辦觸礁 連戰下周四率團登陸4會習近平

2018-07-06 11:35

選舉綁公投很公平？ 多少政黨算計...藏在領票眉角裡

2018-07-06 08:00

誰來相挺？藍大咖挺韓國瑜 陳其邁辦問政會

2018-07-06 11:20

美中貿易戰 梅健華：若有經濟體不守規則 美台都會受害

2018-07-06 12:20

黃偉哲指行政院未點名火龍果崩盤 盼揪操控者

2018-07-06 10:46

向張博雅請願並未被拒絕？扁：是為遭不公平對待落淚

2018-07-06 08:17

人物側寫／張政源 思路清晰、執行力強

2018-07-06 01:13

觀察站／質疑有心人 不如減少恐慌穩軍心

2018-07-06 00:27

未廢死前應執行死刑 陳明文：反映社會氛圍

2018-07-06 14:58

連戰登陸「連習會」 吳敦義：不是國共論壇　　　　

2018-07-06 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top