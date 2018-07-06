選戰爭取支持 高雄市長參選人出招

2018-07-06 22:42 中央社 高雄6日電



民進黨高雄市長參選人陳其邁昨天提出打造鐵路地下化後高雄火車站為高雄新門戶的政見。 聯合報系記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 高雄市長參選人民進黨籍陳其邁今天提出高雄車站新門戶計畫活絡商圈，無黨籍吳益政發表「高雄幣」活絡經濟政見，國民黨籍韓國瑜則與黨籍議員參選人造勢，都希望爭取選民支持。

陳其邁下午在高雄捷運美麗島站光之穹頂廣場舉行高雄車站新門戶計畫記者會，發表對高雄車站周邊再造與城中商圈再生的發展願景，全市多名商圈理事長及里長到場力挺。

陳其邁表示，將以高雄車站為核心，建構高雄造街計畫，串連環狀綠色交通網，並改造沿線各大商圈，導入生活科技發展智慧商圈等行動，打造高雄新門戶計畫。

陳其邁指出，鐵路地下化自2009年動工，最快將在今年10月底通車，雖然因鐵軌而長期分隔的高雄前後站區域將打通，但未來也面臨交通衝擊、商圈發展等問題，商圈店家有期待，也有擔憂。他為此找來智庫學者與在地商圈業者研討提出高雄車站新門戶計畫，振興商圈繁榮。

吳益政上午在市議會舉行記者會發表「高雄幣」政策，他表示，要用「高雄幣」虛擬補充貨幣為市民加薪。推動「高雄幣」的核心精神是讓政府和企業現有的閒置資源和生產剩餘進入市場，鼓勵市民透過綠色減碳生活、公益生活；同時透過「高雄幣」的流通使用，活絡在地經濟，改善低薪和不景氣問題。

吳益政說，透過「高雄幣」APP，市民只要力行低碳生活，像是搭乘大眾運輸、騎乘公共自行車、購買綠電、響應減塑環保，或是擔任志工，增進社會公益就可取得市府發行的「高雄幣」。「高雄幣」除可折抵大眾運輸費用、繳交停車費、交通罰款、也可用在市府的法人機構如美術館、電影館、音樂廳，以及與政府合作的獨立書店、在地小農、友善餐廳等店家。

韓國瑜上午則在高雄君鴻酒店出席「老教官與韓國瑜有約，回首青春，瞻望未來」活動，現場「母雞帶小雞」與多名黨籍高市議員參選人同台造勢，韓國瑜籲請大家支持，讓他帶大家衝破高雄現行經濟困境，翻轉高雄經濟。

另外，面對媒體追問前雲林縣長張榮味案是否會影響選情，韓國瑜說，張榮味是他的老朋友，他與張榮味純粹是私人交情，並沒有涉入政治地方派系，無奈被人扭曲。他認為，不會影響選情。