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柯文哲攜手網紅衝人氣挨批 柯：宣傳總預算未增

2018-07-06 18:19聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

台北市長柯文哲頻繁與網紅合作拍影片，雖然人氣高，不過也引來市議員王鴻薇批評，市府從世大運以來投入網紅行銷經費已567萬元，且很多標案刻意壓在10萬元以下，不需公開上網招標。柯文哲下午解釋，市府本來就有宣傳預算，只是把過去放在電視報紙的預算挪到社交媒體。

柯文哲對於批評意見表示，「嘴巴在人家身上，他要講我們也沒辦法」。他說明，標案在10萬元以下，那是因為網紅價錢比較便宜，很少要10萬以上。過去買報紙、電視廣告，每個都50萬、100萬。現在隨著時代的演進，分配的比例會逐漸往社交媒體這塊移動。

台北市長柯文哲下午出席象山親山步道活動。記者莊琇閔／攝影
台北市長柯文哲下午出席象山親山步道活動。記者莊琇閔／攝影
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網紅柯文哲廣告2018台北市選舉九合一選舉

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