柯文哲攜手網紅衝人氣挨批 柯：宣傳總預算未增

2018-07-06 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台北市長柯文哲頻繁與網紅合作拍影片，雖然人氣高，不過也引來市議員王鴻薇批評，市府從世大運以來投入網紅行銷經費已567萬元，且很多標案刻意壓在10萬元以下，不需公開上網招標。柯文哲下午解釋，市府本來就有宣傳預算，只是把過去放在電視報紙的預算挪到社交媒體。