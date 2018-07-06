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改變心意接受辯論？侯友宜：別人的挑戰我都欣然接受

2018-07-06 16:57聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜今天受邀出席新北市青商後援會成立大會，由於市議員劉美芳曾任板橋青商會長，這次大會也召集各分會會長及幹部參與。針對昨天突然改變心意願意接受辯論，侯友宜說，「我從頭到尾面對任何事情都不會拒戰不畏戰，別人的挑戰我都會欣然接受，只要在公平機制下，我就會跟對方挑戰。」

侯友宜競選總幹事林鴻池致詞時也說，這次選戰不好選，雖然他退休了，但為了新北市未來，應該要盡自己的心力，而這次會站出來挺侯友宜，主要是從他以前刑警到警政署長，這一、二十年來為民眾出身入死，如果有機會讓他當市長，相信是市民的福氣。

對於受訪時被問到文大宿舍案拖太久，侯友宜表示，他自己把工作份內做好，別人聲音都聽見了，他也會虛心往前走，把政策告訴民眾。至於北市府打算釋出公宅，侯友宜則說，文大會把相關學生住宿處理好，又昱公司也會全力配合。

侯友宜談到大群館後續，指出他相信這部分在前三天都講過，文大會妥速處理中的權益，又昱也會配合。有媒體接著追問細節，侯友宜僅說，「文大與又昱都在處理了。」

侯友宜昨天到台東進行「為台東按讚」行程，提到若辯論會在公平的機制下，絕對不畏戰。對此，侯友宜解釋，他一直覺得辯論是把自己想要做的告訴選民，這才是最重要的，至於會不會擔心對手蘇貞昌口才好？他則說，「我覺得是其次，把工作做好比較實在。」

市議員劉美芳致贈「好彩頭」給侯友宜。記者張曼蘋／攝影
市議員劉美芳致贈「好彩頭」給侯友宜。記者張曼蘋／攝影
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國民黨新北市長參選人侯友宜今天受邀出席新北市青商後援會成立大會。記者張曼蘋／攝影
國民黨新北市長參選人侯友宜今天受邀出席新北市青商後援會成立大會。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜台東2018新北市選舉九合一選舉

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