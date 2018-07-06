選戰拚「省長」 比柯P還摳門的選法

柯文哲（左圖）誇下海口說用8000萬打北市長選戰，對手姚文智（右圖左）、丁守中（右圖右）並不苟同。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年底選戰，很多藍綠參選人都在拚「省長」，選舉開銷能省則省、愈摳愈好，「省錢一哥」最實在，許多縣市議員參選人更發展出「免錢選舉法」。

中選會日前表示，經委員會議討論，計算出六都直轄市長選舉候選人競選經費最高金額，台北市為8747萬5000元、新北市為1億581萬7000元、桃園市為8082萬9000元、台中市為8911萬6000元、台南市為7639萬元、高雄市為8884萬1000元。

其他縣市長競選經費約介於3000萬到4000萬之間，最低是連江縣3018萬到彰化縣4791萬之間。

最大宗競選花費莫過於成立總部、組織動員、文宣海報，樣樣都要錢。中選會掀開參選經費的「潘朵拉盒子」，很多參選人都叫苦連天，「這麼少，怎麼選？」

柯自誇最省 姚、丁不苟同

一向以省錢自豪的台北市長柯文哲說，如果北市經費上限8000萬，那是怎麼認定的？他2014年競選就花1億4000萬元了，競選總部1個月就要花好幾十萬，加上2場遊行就超過了，「這國家都在做假的。」他還誇下海口說，「可以8000萬打完選舉只有我，其他人不可能」。

對於柯文哲一邊借房貸2000萬打選戰，一邊嘲諷別人花大錢，藍綠台北市長參選人丁守中、姚文智都不苟同。姚文智說，他也辦過遊行，經費恐怕不到柯的1成，他不太理解柯的狀況。

丁守中說，他是「小米加步槍」，每天握500雙手，並不花錢，里鄰也靠志工幫忙，現在也不需要請客吃飯。

不另設總部 不插旗宣傳

民進黨高雄市長參選人陳其邁為節省競選開銷，不設競選總部，只在苓雅區一棟大樓設競選辦公室（上圖），國民黨高雄市長參選人韓國瑜也為省錢，要用國民黨高市黨部當競選總部（下圖）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這股「省錢風」吹到全台，今年高雄市長選舉可能是「最陽春」的一次。民進黨高雄市長參選人陳其邁確定不設競選總部，國民黨高雄市長參選人韓國瑜總部就設在國民黨高雄市黨部一樓，陳、韓都決定不插競選旗幟，2人都要省錢。

國民黨台中市長參選人盧秀燕義工背心上印QRCode，手機一掃可進入盧秀燕的臉書粉絲頁。 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

國民黨台中市長參選人盧秀燕打定主意「省到家」，競選總部則考慮設在國民黨台中市黨部。盧秀燕要打場不一樣的選戰，因為國民黨沒黨產沒資源，希望小市民如她的螞蟻雄兵，刷QR碼幫她宣傳，她也推出「我們布一樣」選舉制服，成本299元，展現親民路線。

「追垃圾」親民 騎鐵馬拜票

別人是追風、追火車，許多議員參選人則在追垃圾。

基隆市議員參選人林月琴在垃圾定點收取站，服務民眾爭取支持。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

基隆市議員參選人林月琴每日天未亮就到東信路定點，協助民眾將垃圾丟入垃圾車。問她「不會臭嗎？」她表示，「為了服務，不會辛苦，不會臭」，別人有錢她沒有，用這種方式最直接，又讓民眾有感。

基隆市議員參選人陳東財每天騎腳踏車拜票，都拿袋子順手撿垃圾、回收物。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

民進黨基隆市議員參選人陳東財每天騎腳踏車運動，車上掛著2個袋子，每次回家裝滿垃圾和回收物，當成最直接的服務兼拜票，也可向民眾宣導不要亂丟垃圾，一兼二顧。

時代力量新北市議員參選人彭盛韶（左）日前到僑中里幫忙做資源回收，從去年底至今已「巡迴」20幾個里。 圖／彭盛韶提供 分享 facebook

時代力量板橋區市議員參選人彭盛韶去年起深入各里辦公室幫忙做資源回收，與選民拉近距離。

有博士學位的宜蘭市民代表康思源，靠2條腿勤跑，選市民代表只花17萬元，最後扣掉選票補助6萬、政治獻金10萬，他只花了1萬元。今年轉戰縣議員，騎機車追著垃圾車跑，向選民拜票，「目標只要花80萬」。

直播開歌單 到公園尬歌

國民黨台北市議員王志冰競選連任，自己錄製CD發送選民，當做另類行銷。 記者楊正海／攝影 分享 facebook

有人用體力，也有人用歌聲搏感情。國民黨台北市議員王志冰競選連任，臉書直播「冰姐開唱」， 開歌單讓網友票選，她也曾錄製CD送選民，比廣發文宣便宜，更具紀念價值。

基隆市議員參選人韓世昱到公園唱歌給長輩聽，跟阿公阿媽尬歌搏感情。 圖／取自韓世昱臉書 分享 facebook

國民黨基隆市議員參選人韓世昱常利用傍晚，拿著音響到公園尬歌，逗得阿公阿嬤笑呵呵，拉近彼此距離。

基隆市議員參選人涂慧玲出身合唱團，藉動人歌聲拉近與選民的距離。 圖／取自涂慧玲臉書 分享 facebook

親民黨基隆市議員參選人涂慧玲曾是合唱團成員，一開嗓就成拉票利器。

戰網路不夠 還要站馬路

網路時代，社群也成為最佳拜票利器。柯文哲就是箇中高手，搭公車、吃便當、記者會，樣樣都直播，成本相對低廉、也獲得廣大柯粉支持。

歐巴桑聯盟的中市西屯區議員參選人童葦翎，因租不起廣告看板，拿著旗幟、海報到街頭快閃，爭取路過民眾支持。 圖／童葦翎提供 分享 facebook

如果沒有知名度，就要從網路到馬路。「歐巴桑聯盟」提名的議員參選人童葦翎、魏佩瑩都是素人參選，沒錢租街頭看板打知名度，每天就拿著旗幟、海報在街頭快閃，趁著等紅綠燈的時間分享參選理念，也是曝光一招。