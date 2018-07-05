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林右昌民調大勝表戒慎恐懼 謝立功稱逆轉勝

2018-07-05 13:19中央社 基隆市5日電

媒體報導基隆市長、民進黨基隆市長提名人林右昌支持度大勝國民黨提名的謝立功。林右昌心存感激但也戒慎恐懼；謝立功舉世足賽為例，不看好的球隊反而晉級，相信會逆轉勝。

林右昌上午在市長室受訪表示，上任以來一直努力市政，也成功讓市民有感，感受到基隆的進步，不過，與其從政治角度解讀「翻轉藍綠」，不如說是翻轉基隆的悲情命運，對於民調結果心存感激但也戒慎恐懼，因為驕兵必敗，自己會更加努力，如履薄冰加速推動市政，回報市民的肯定。

對於是否可能超過上次10萬票得票，林右昌說，不做任何預測或假設，要把成果端在市民面前，相信一定可以爭取到認同。基隆的進步和翻轉不只市長的努力，還有包括市府團隊，更重要有市民的參與，改造基隆市政才能走的更長更穩。

林右昌指出，過去基隆給人的感覺就是灰暗、髒亂，最近幾年可以看到市區的蛻變，包括東岸商場過去是基隆之恥，現在成為基隆之光。

同時，他說，舊國光客運拆除、新臨時轉運站興建，忠一路10月會打通接上中山一、二路，加上火車站南廣場興建完成，整個市港周邊讓大家強烈感受到轉變。

他說，最近很夯的正濱漁港的色彩計畫，也讓市民和造訪基隆的旅客翻轉過去的印象，有非常多是過去10、20年來想做或做不到，市府都非常細膩一一化解，讓市政能快速往前進。

謝立功則說，「絕對有逆轉勝的可能」，選前會有各種民調，會以平常心看待，藉此惕勵自己，以這次世足賽為例，不看好的球隊反而晉級，距離投票還有140多天，對於選情樂觀期待，他會分階段釋出政策和文宣，請民眾拭目以待。

另外，謝立功表示，前兩次大選，民眾的確對中國國民黨失望，可是現在對民主進步黨更加失望，這次選舉他反而覺得原來支持藍軍的選民有回流。

謝立功說，民進黨在中央和地方執政下，擁有行政優勢甚至媒體優勢，至於民眾對林右昌施政是否有感，謝立功反問：「各位覺得路平嗎？如果他做得好會拍拍手，但做不好就交給謝立功來做。」

中國時報今天以「翻轉藍綠」為標題，引用艾普羅最新民調，林右昌獲50%支持度，大勝謝立功的15.9%，雙方差距近35%。這次民調由艾普羅在6月26日至28日執行，成功訪問1072人，在信賴水準95%情況下，抽樣誤差正負3.0%。

謝立功林右昌民調九合一選舉2018基隆市選舉

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