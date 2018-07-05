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侯友宜台東看火龍果：希望農委會學黃健庭的作法

2018-07-05 11:33聯合報 記者尤聰光╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜，今天「為台東按讚」行程，早上9點多前往全國紅龍果優質果品評鑑冠軍吳政豪的紅龍果園，除了認真傾聽果農心聲及栽培技術外，他特別有感而發的表示：「希望農委會增加友善城市的銷售」。

侯友宜表示，鳳梨價格崩盤的時候，台東縣長黃健庭就主動替果農解決問題，幫忙協助把鳳梨銷售到友善城市，這是比較實在的問題，如果走上一定的軌道，不但不會崩盤，價格也會比較好，農委會可以去學習黃健庭的做法，增加一些友善城市的銷售。

一早8點多侯友宜就在台東縣議會議長饒慶鈴陪同下來到第二棒球場，與新生國中棒球隊相見歡，並和小球員們跳起原民舞蹈，打擊訓練，還致贈球棒給饒慶鈴，希望她台東縣長選舉「一棒定天下」，也允諾當選新北市長後，邀小球員到新莊棒球場看球。

面對媒體訪問時，針對時代立委黃國昌支持蘇貞昌的變化，他表示尊重不予評論，至於來台東行程是否替國民黨台東縣長輔選拉抬聲勢？他回應饒慶鈴表現優秀，他會和饒一起努力打贏選戰；針對文大宿舍問題，他說，前天文大和又昱公司已談妥要協議解約，更重的對學生住的保障，文大已提出了一些方式，又昱公司會全力配合。

而侯友宜今天早上來到台東跑行程時，在台東市區中興路三段遇到一名自摔車禍老婦，侯友宜下車見狀立即前往關心躺在地上的老婦，除了查看傷勢，還不斷安撫老婦，並貼心拿起毛毯，讓老婦頭部靠枕，並勉接處高溫柏油路面，隨後指揮救護人員處理，現場人員都被這一幕感動。

國民黨新北市長參選人侯友宜，今天「為台東按讚」行程，前往全國紅龍果優質果品評鑑冠...
國民黨新北市長參選人侯友宜，今天「為台東按讚」行程，前往全國紅龍果優質果品評鑑冠軍吳政豪的紅龍果園，除了認真傾聽果農心聲及栽培技術外，他特別有感而發的表示：「希望農委會增加友善城市的銷售」。記者尤聰光／攝影
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國民黨新北市長參選人侯友宜，今天台東行程遇自摔車禍老婦，主動上前關心傷勢，並協助...
國民黨新北市長參選人侯友宜，今天台東行程遇自摔車禍老婦，主動上前關心傷勢，並協助處理。記者尤聰光/攝影
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侯友宜與台東新生國中棒球隊相見歡，還一起跳原民傳統舞蹈。記者尤聰光／攝影
侯友宜與台東新生國中棒球隊相見歡，還一起跳原民傳統舞蹈。記者尤聰光／攝影
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台東侯友宜饒慶鈴九合一選舉2018新北市選舉

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