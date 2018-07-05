民進黨年底選情 綠委：毫無樂觀理由

2018-07-05 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



雲林縣前縣長張榮味判刑8年定讞，民進黨立委蔡適應、莊瑞雄今日上廣播節目受訪指出，國民黨若操作政治或司法迫害，對年底選情是兩面刃；且張榮味的妹妹張麗善也一定會打悲情牌。

蔡適應說，就雲林縣的選情而言，國民黨雲林縣長參選人也是張榮味的妹妹張麗善，一定會打悲情牌，但對雲林縣以外的其他縣市而言，民眾認為這個案子拖這麼久總算判刑定讞，是好事情，這也是對政治人物最基本的要求。

主持人問到，民進黨今年底的選情是樂觀還是悲觀？莊瑞雄說，毫無樂觀的理由，本來就要謹慎、不能樂觀；蔡適應也說，任何人都要戒慎、恐懼、小心，不論怎樣都要努力到最後一分鐘。

針對國防部近期寄出退休俸處分書及試算表，卻發生地址寄錯或級職算錯的狀況是否究責等問題。蔡適應表示，這件事情處理要快狠準，因此他日前質詢國防部官員，要求一個月內要提出調查與檢討報告。蔡說，這攸關人民對政府信任度的問題，寄錯地址這件事情政府要多花新台幣400多萬元，錢誰付，不能由政府買單。