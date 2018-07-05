金山萬里衝票 蘇貞昌：賴揆故鄉不能漏氣

2018-07-05 04:17 中央社 新北4日電



民進黨新北市長參選人蘇貞昌，走訪金山金包里掃街拜票。 聯合報記者游明煌／攝影 分享 facebook 民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天到金山萬里展開一整天參訪拜票行程，晚間向鄉親表示，希望大家幫他拉票，尤其行政院長賴清德故鄉不能漏氣，盼未來中央地方配合打造新北2.0。

蘇貞昌一早來到金山掃街及青農座談會後，晚上還到萬里參加市政說明會。新北市議員周雅玲及議員參選人張錦豪等人也到場發言相挺，一起為蘇貞昌加油。

周雅玲說，鄉親都很熟悉蘇貞昌的做事魄力，希望大家一定為蘇貞昌拉票，讓會做事的蘇貞昌再次為新北市民服務。

張錦豪表示，金山萬里具備發展成國際觀光景點的潛力，搭建自行車道，讓觀光客藉ubike深入地方旅遊，讓荒廢的金山青年活動中心活化使用，而這些地方建設都需要像蘇貞昌這樣會做事的市長來完成。

蘇貞昌說，過去金山人就醫不方便，在他擔任縣長時極力向中央爭取經費興建金山醫院，他上午掃街時還遇到當年捐土地蓋醫院鄭玉爐的太太，並請他到家中喝茶，讓他再次回憶那段共同奮鬥的日子。

蘇貞昌表示，若他回來當市長，萬里也出賴清德傑出人才在做行政院長，在中央的「水龍頭」配上他的「水管」，在中央資源通地方下，可為地方做更多的事。還將引進中央資源打造專業的長照中心，讓老人家有最專業的設備及醫護人員照顧。

他強調，讓他勝選就是「蘇貞昌回來了」，讓蘇貞昌2.0來建設新北2.0，讓新北市更新更好，呼籲大家幫他拉票，尤其是行政院長賴清德的故鄉更是不能漏氣。

隨後，蘇貞昌前往金山天龍宮參與圓滿謝壇平安宴，許多原本在用餐民眾看到蘇貞昌一到現場，紛紛大喊「衝衝衝」並爭相合照握手，蘇貞昌除了對鄉親們的相挺表達感謝，也一一逐桌敬酒，爭取大家的支持。