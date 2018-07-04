時力投入新竹市長選舉 黃國昌：審慎評估

2018-07-04 15:08 中央社 台北4日電



年底大選增溫，時代力量7、8月將全台接力巡迴、9月2日在台北市全國大會師；至於新竹市長選舉，時代力量執行黨主席黃國昌說，決策委員會與新竹市黨部主委邱顯智會審慎評估。

時代力量下午舉行「2018夏日全國巡迴」記者會，時代力量決策委員群包括立委黃國昌、徐永明、林昶佐、高潞·以用、洪慈庸、秘書長陳惠敏及柯一正、林世煜、曾威凱、林郁容、黃歆舟等人出席。

主持記者會的時代力量發言人李兆立說，2016年時代力量獲得大家託付進到立法院，2018年是重要一年，將接力全台巡迴，一站一站跑，不論是與市議員參選人掃街、勞權公投徵求連署，都會尋求大家支持，也希望把「新政治」帶到地方。

洪慈庸說，7月21日的台中場，將會有4位參選人一起出發，參選人分別來自不同背景，有社會運動出身的、有氧舞蹈老師、中醫師、資深里長等都是優秀人才，希望把市民聲音在市議會發聲，讓市議會有更多元的聲音。

黃國昌說，活動9月1日會再回到新北市，目前已提出6位候選人，他自己兼任新北市黨部主委，希望6位優秀、年輕新世代，都要送進新北市議會；9月2日全國大會師在台北市。

黃國昌表示，每個縣市選情不同，每位議員參選人都是時代力量強力推薦優秀的年輕人，每一位都要送到市議會中；2018年選舉對時代力量重要的意義，是要改變地方政治，也是時代力量在地方扎根的戰力，希望從地方選舉開始，建立時代力量地方問政品牌，爭取鄉親認同。

媒體詢問，對於獨派人士建議黃國昌出征新竹市長有什麼看法。黃國昌說，過去從台北、新北、宜蘭到台南他都被問過，但時代力量希望成為第二大本土政黨，目標是爭取執政機會，要展現清廉、勤政、專業、效率，從地方執政開始，是必須經過的道路。

黃國昌表示，2016年立委選舉時，新竹市黨部主委邱顯智不幸落選，但卻是打得最漂亮的一仗，新竹市長選戰時代力量「會審慎考慮」，不管是決策委員會或是邱顯智，都會審慎評估。