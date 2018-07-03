蔡英文邀桃竹花東立委吃飯 拜託大家輔選新人

2018-07-03 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 身兼民進黨主席的蔡英文總統今天晚上邀黨內桃、竹市、花、東立委餐敘，盼大家互相助選，也透露黨中央將組成「中央助選團」，力拚年底縣市長及議員選舉。據轉述，蔡總統提到，民進黨在新竹縣推出新人鄭朝方參選縣長，各方面都需要幫忙，而鄰近的桃園市選情相對穩定，盼桃園市立委只要有餘力就多幫忙輔選。

今天餐敘與會者包括立委鄭寶清、鄭運鵬、陳賴素美、柯建銘、蕭美琴及劉櫂豪，另黨秘書長洪耀福、選舉對策委員會召集人林錫耀、總統府副秘書長劉建忻及行政院秘書長卓榮泰等選對會成員也列席。據轉述，有立委提醒，執政團隊必須注意「假訊息」影響選情，蔡總統則認為，立委對於政策說明較清楚，因此拜託立委除了自己所在的縣市，對於有周邊淵源的縣市也應盡量幫忙。

不過也有桃園市立委提到，雖然桃園市長鄭文燦拚連任選情算是穩定，但桃園市議員選情其實有危機，對此蔡總統也回應，希望立委多輔選，也拜託桃園市三位立委與柯建銘攜手輔選新竹縣市及苗栗縣議員選舉。

此外，台東立委劉櫂豪被提名參選台東縣長，也是今天與會的唯一候選人，他表示，蔡總統對他有很多鼓勵，黨團同仁也希望他多加油，很多人問他現在會不會比較忙，但他認為，其實生活沒有太大改變，他擔任立委7年，生活都忙於地方服務、台北開會，選舉不是只有這幾個月的事情，這次台東縣披民進黨戰袍參選的候選人，從基層村里長、議員加上他自己，總有17位，這是正面訊息，代表大家良性競爭，他會持續努力。