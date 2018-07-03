親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨官網被駭
文大宿舍案爭議
農產品價格崩盤
軍公教年改爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

世足／瑞典1:0爆冷淘汰世界第6瑞士 24年來首晉8強

蔡英文邀桃竹花東立委吃飯 拜託大家輔選新人

2018-07-03 23:20聯合報 記者丘采薇╱即時報導

蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
分享
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天晚上邀黨內桃、竹市、花、東立委餐敘，盼大家互相助選，也透露黨中央將組成「中央助選團」，力拚年底縣市長及議員選舉。據轉述，蔡總統提到，民進黨在新竹縣推出新人鄭朝方參選縣長，各方面都需要幫忙，而鄰近的桃園市選情相對穩定，盼桃園市立委只要有餘力就多幫忙輔選。

今天餐敘與會者包括立委鄭寶清、鄭運鵬、陳賴素美、柯建銘、蕭美琴及劉櫂豪，另黨秘書長洪耀福、選舉對策委員會召集人林錫耀、總統府副秘書長劉建忻及行政院秘書長卓榮泰等選對會成員也列席。據轉述，有立委提醒，執政團隊必須注意「假訊息」影響選情，蔡總統則認為，立委對於政策說明較清楚，因此拜託立委除了自己所在的縣市，對於有周邊淵源的縣市也應盡量幫忙。

不過也有桃園市立委提到，雖然桃園市長鄭文燦拚連任選情算是穩定，但桃園市議員選情其實有危機，對此蔡總統也回應，希望立委多輔選，也拜託桃園市三位立委與柯建銘攜手輔選新竹縣市及苗栗縣議員選舉。

此外，台東立委劉櫂豪被提名參選台東縣長，也是今天與會的唯一候選人，他表示，蔡總統對他有很多鼓勵，黨團同仁也希望他多加油，很多人問他現在會不會比較忙，但他認為，其實生活沒有太大改變，他擔任立委7年，生活都忙於地方服務、台北開會，選舉不是只有這幾個月的事情，這次台東縣披民進黨戰袍參選的候選人，從基層村里長、議員加上他自己，總有17位，這是正面訊息，代表大家良性競爭，他會持續努力。

民進黨台東

相關新聞

公投綁大選 中選會：先領投選票再領公投票

2018-07-03 21:00

蔡總統餐敘談年底選舉 請立委「認養」輔選縣市議員

2018-07-03 20:44

六都市長選舉經費上限 新北市逾億拔頭籌

2018-07-03 19:16

缺席空汙投票卻上節目 高思博批黃偉哲：賺錢更重要？

2018-07-03 17:33

馬英九再選總統？韓國瑜：說到他的能力 基層多搖頭

2018-07-03 14:26

韓國瑜評選情：民心若思變 我還有點機會

2018-07-03 14:19

直播／「堅介議員」面對面 選舉話題不設限

2018-07-03 14:15

陳致中找陳其邁拍宣傳照 李明賢：喚醒人民痛苦記憶

2018-07-03 13:30

與謝文進合作拉下林智堅？許明財：不可能改選議長

2018-07-03 13:03

發言人群平均32歲 盧秀燕：交給年輕人我很放心

2018-07-03 13:02

蘇貞昌繼續抓bug 批板橋楠仔溝整治不力

2018-07-03 12:51

競選團隊海選開跑 柯P：像群眾募資的概念

2018-07-03 12:50

兩岸是否一家親？柯P：該準備的還是要準備

2018-07-03 12:18

藍營桃市議員看板有合照了 陳學聖：小雞歸隊拱母雞

2018-07-03 12:03

韓國瑜評選情：陳其邁有天時地利 我在人和有點機會

2018-07-03 11:27

嘉縣副議長要求請辭副縣長 吳芳銘：我不會戀棧權位

2018-07-03 10:42

黨員退黨投入年底選戰 國民黨考紀會擬開鍘

2018-07-03 09:58

姚文智選市長打「台灣中國」 孫大千：認真點 別做夢了

2018-07-03 08:23

蘇煥智 宣布參選台南市長

2018-07-02 23:35

挑戰汐止 時力推議員參選人

2018-07-02 23:18

蘇貞昌玩開放選辦 侯友宜推友誼小物

2018-07-02 23:14

林士昌動向仍未定 中市議長添變數

2018-07-02 23:04

蘇貞昌批侯友宜：好署長不一定是適當的新北市長

2018-07-02 20:35

柯文哲選戰徵才 今公告海選7月8日截止

2018-07-02 18:12

選戰風向球 藍綠激戰中台灣

2018-07-02 12:03

選舉新利器 參選人你懂LINE嗎？

2018-07-02 12:00

看清黃偉哲真面目 高思博提空污解決之道

2018-06-29 15:21

「九合一」觀察 威權與民主都需要反思

2018-06-29 13:07

綠色鐵達尼號 民進黨撞向冰山？

2018-06-27 16:18

侯友宜會變成王如玄還是管中閔？

2018-06-27 16:16

【整理包】兩大黨全台底定 2018縣市長選舉看有誰參選

2018-06-13 13:00

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

出賣東華大學專利！ 監察院全員記名通過彈劾吳茂昆

2018-07-03 15:06

認定文大宿舍違規使用！北市府發函促文大、又昱速改善

2018-07-03 10:03

退俸縮水 比官方數字高…國防部認了

2018-07-03 00:11

綠委提第2條高鐵 藍酸：不如設2總統刺激小英進步

2018-07-03 06:38

馬英九再選總統？韓國瑜：說到他的能力 基層多搖頭

2018-07-03 14:26

北市認文大宿舍違規 侯友宜發聲明：會和文大解約

2018-07-03 11:59

李來希揭退休俸剩3萬8 網友：被砍應該

2018-07-03 15:05

北市都發局認定宿舍違規使用 文大：前後矛盾深感遺憾

2018-07-03 11:01

民進黨官網遭陸網友駭 「蔡英文一定要連任」

2018-07-03 08:58

綠攻文大宿舍 扁：12年前綠攻郝宅卻輸17萬票

2018-07-03 08:09

都發局認定大群館違規 柯P：又昱直接租學生就合法

2018-07-03 12:06

賴清德向陸客喊話：非常歡迎中國大陸觀光客來台旅遊

2018-07-03 17:45

氣爆善後疑點多 孫大千：國中程度邏輯 高市誠實答

2018-07-03 10:12

蝦米！此案也叫歷史共業 那什麼不是歷史共業

2018-07-03 09:00

姚文智選市長打「台灣中國」 孫大千：認真點 別做夢了

2018-07-03 08:23

睜眼説瞎話、萬事推給假新聞 政策辯護就得幹話連篇？

2018-07-03 08:00

影／大群館爭議 侯友宜遇外甥納豆：要不要幫我擋子彈

2018-07-03 18:01

陳致中找陳其邁拍宣傳照 李明賢：喚醒人民痛苦記憶

2018-07-03 13:30

怎麼減的？刷完存摺 一票人轉身去訴願

2018-07-03 00:14

文大宿舍被認定違規使用 侯辦朝「解約」處理

2018-07-03 10:38

【重磅快評】北市府製造文大宿舍髮夾彎 到底愚弄誰？

2018-07-03 16:54

到底怎麼算的？退俸扣減 國防部忙滅火

2018-07-03 00:07

與謝文進合作拉下林智堅？許明財：不可能改選議長

2018-07-03 13:03

文大宿舍如何解套 侯友宜：不是柯文哲說了算

2018-07-03 18:34

侯友宜3千金出資又昱850萬 段宜康：當時17、8、4歲

2018-07-03 14:29

影／稱軍公教開始「節衣縮食」 李來希吃加熱披薩說：看我多省！

2018-07-03 22:23

吳茂昆遭彈劾 柯志恩轟：政院替吳擦脂抹粉不遺餘力

2018-07-03 16:47

侯辦三問林洲民 並要林向社會大眾道歉

2018-07-03 18:30

又昱直接租學生就合法？彭盛韶：不改格局還是違法

2018-07-03 16:03

新監委「踢館」發表意見書 認為吳茂昆未必圖利

2018-07-03 17:23

出國留學大減遑論國際名校教書 「台灣院士十年後出現斷層」

2018-07-03 02:39

對手要他別再喊抹黑 侯友宜大笑三聲

2018-07-03 19:54

不滿被指包庇犯罪部屬 海軍司令黃曙光要蘋果日報道歉

2018-07-03 02:37

資深領得比資淺少 全教產啟動退休金司法戰

2018-07-03 11:05

吳茂昆遭監院彈劾 中研院院長：照規定處理

2018-07-03 19:39

黃國昌臉書怒批宏達電 「台灣裁員、中國灑錢」

2018-07-03 10:39

原贈布吉納法索軍備 國防部：8月底送回台灣

2018-07-03 13:31

將離職獲頒勳章 梅健華說笑：聽說台大校長有開缺

2018-07-03 12:27

賴清德向陸客喊話 謝立功：台獨理想填不飽肚子

2018-07-03 21:25

大群館案行政怠惰？ 侯友宜：柯市府也認定為學生宿舍

2018-07-03 17:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top