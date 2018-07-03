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黨員退黨投入年底選戰 國民黨考紀會擬開鍘

2018-07-03 09:58中央社 台北3日電

於今年選舉期間申請或聲明退黨的國民黨黨員，一旦有參選意圖或行為者，將面臨撤銷或開...
於今年選舉期間申請或聲明退黨的國民黨黨員，一旦有參選意圖或行為者，將面臨撤銷或開除黨籍處分。 聯合報系資料照／記者鄭清元攝影
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國民黨黨員要留意了。如有黨員於今年選舉期間申請或聲明退黨，一旦有參選意圖或行為者，將面臨撤銷或開除黨籍處分。考核紀律委員會將提案規範上述規定，送明天中常會通過。

因應年底九合一選舉，中國國民黨為嚴明黨紀，考紀會提案訂定「107年地方公職選舉期間黨員退黨規定作業」草案，對於在選舉期間，有黨員申請或聲明退黨時，將清查幾項行為，包括：加入其他政黨；退黨參加這次地方公職選舉的意圖或行為；無故為其他政黨候選人公開宣傳、助選、站台、推薦等行為；其他有損黨的聲譽等行為。一旦清查發現有上述行為，黨紀將開鍘，予以撤銷黨籍或開除黨籍處分。

因此，對於黨員提出退黨申請，黨部受理後，將待選舉投票結束後，經查證無上述行為，才會註銷黨籍。

考紀會訂出規定黨紀的新規定，將送交明天中央常務委員會通過。

由於後年即將改選下屆立委，明年將展開立委提名作業，根據中國國民黨黨員違反黨紀處分規程規定，黨員受撤銷黨籍處分，申請恢復黨籍年限為3年；開除黨籍處分者、申請恢復黨籍為6年。

對此，黨內人士分析表示，為免有人聲明或申請退黨後，明年又藉機恢復黨籍，爭取立委提名，考紀會特別訂定上述規範，以嚴明黨紀。

今年將舉行的九合一選舉包括直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長及區民代表選舉。

九合一選舉國民黨

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