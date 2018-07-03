姚文智選市長打「台灣中國」 孫大千：認真點 別做夢了

2018-07-03 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



民進黨台北市長參選人姚文智。 聯合報系資料照 記者楊正海／攝影 分享 facebook

民進黨台北市長參選人姚文智表示，年底台北市長這場選舉，要跟全世界說「台灣是我們的祖國、台北是台灣的首都」。前立委孫大千在臉書貼文酸，拜託姚文智認真一點，別再繼續做夢了！

孫大千說，斯斯有兩種，台獨也有兩種，一種是「勇敢的台獨」，像是蔡丁貴這樣的人物，另一種是「懦弱的台獨」，只敢小小聲聲的說，偷偷摸摸的做，而姚文智很可惜的，就是屬於後者。

孫大千認為，一位宣誓效忠中華民國憲法的立法委員，每個月支領中華民國政府的數十萬薪資，現在又準備要參選中華民國首都巿長的候選人，居然連「中華民國」這四個字都不願意承認，這不是「忘恩負義」，什麼才是「忘恩負義」呢？原來，蔡英文要維持的現狀，是一個沒有中華民國的「現狀」嗎？

孫大千表示，更好笑的是，明明骨子裡就是要推動台獨，偏偏又沒有勇氣大聲說出來，只敢含糊不清的表示，「台灣是我們的祖國，台北是台灣的首都。」這樣的氣魄和膽識，比起蔡丁貴，差了十萬八千里。

孫並表示，為了呼攏台北市的選民，姚文智現在又要玩起「台灣中國，一邊一國」的把戲，企圖把丁守中和柯文哲打成中國大陸的代表，而把自己塑造成台灣主體的指標。硬是要把台北市長的選戰，無限上網成為「台灣中國」的選擇，卻不知道台灣的選民對於這種過時的口號和橋段，早就已經厭煩到想吐了。看在丁守中和柯文哲的眼裡，可能晚上做夢都會笑出來。