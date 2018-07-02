九合一選舉 民進黨不分區立委加強政策辯護

2018-07-02 22:25 中央社 台北2日電



因應九合一選舉，民主進步黨的不分區立法委員除積極勤跑認養的選舉區，總統蔡英文也要求有專業背景的立委要為政策辯護，讓社會各領域人士更了解政府推動的改革。

兼任民進黨主席的蔡總統近日分批與黨內立委餐敘座談，從區域劃分為北北基、桃竹苗花東、雲嘉南和高屏，蔡總統除要求區域立委全力輔選自己的選區，和不分區立委座談時也要求承擔起輔選責任。

黨內人士表示，不分區立委認養選區的做法民進黨行之有年，過去不分區立委會被要求大量認養選區，由於民進黨立委席次在西元2016年增加不少，這次九合一選舉各區域立委就是顧好自己的區域，全力輔選自己縣市的首長參選人。

在沒有民進黨籍立委的縣市，黨內人士舉例，如南投縣就由不分區立委蔡培慧和林靜儀負責，她們也相當積極在跑選區，新竹縣在徐國勇轉任行政院發言人後，由立委邱泰源負責，鍾孔炤則協助苗栗山線選區。

黨內人士表示，有些具專業背景的不分區立委要加強為政策辯護，如陳曼麗負責綠能政策、王榮璋負責年金改革、吳玉琴負責長者長期照顧議題等。

蔡總統在和不分區立委座談時也提到，政府推動很多政策，但有許多團體不夠了解，希望不分區立委負責與各領域團體溝通，讓社會更了解政府推動的改革。

此外，黨中央派出不少年輕黨工到各縣市協助輔選工作，希望藉年輕一代的想法活絡選戰，也藉他們加強地方和黨中央的聯繫。