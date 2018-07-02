先領投選舉票再領投公投票 中選會3日討論

2018-07-02 20:49 中央社 台北2日電



年底公投綁大選，究竟應如何投票，尤其公投案恐逾10案，對此，中選會明天開會討論。目前大原則是九合一選舉與公投設在同一投開票所，「領投完九合一，再領投公投票」。

中央選舉委員會主任委員陳英鈐下午受訪時表示，中選會明天開會除審議幾項公投案外，也將討論年底公投綁大選的投票事宜，這項議程為「107年地方公職人員選舉與全國性公民投票公投票印製方式及投開票所之投開票進行程序」。

陳英鈐說，年底投票將會有一個口訣，也就是「領投完九合一，再領投公投票」。公投綁大選，會設置在同一個投開票所，但將先投九合一選舉，後投公投。也就是說，在同一個投開票所，選民從入口進來，先領九合一選票，投完之後，再領公投票，然後再走出去。

陳英鈐表示，這樣的設計，有三點考量。首先，由於兩者選民並不相同，投九合一選舉的人與可以投公投的人是不一樣的，前者需年滿20歲，後者年滿18歲，「一定要分開來投票，如果一起領票，會亂掉」。

屆時，會有兩本造冊，「一本是九合一選舉人名冊，另一本是公投選舉人名冊」。兩者選舉的主管機關也不相同，九合一選舉事務，屬於各縣市選委會辦理；公投的主管機關則是中選會。

第二項考量，則因為到現在為止，還無法確定最後會有幾個公投案成案。陳英鈐說，直到目前，中選會核准了14個公投案進入第二階段連署，若再加上明天開會討論，一旦再核准通過，「說不定最後會有20個公投案之多」。

他說，尚不知會有多少公投案成案，分開來投票，的確有好處。否則，九合一選舉，將有3至5張的選票，而公投還不知道會有幾張票，「選民如果滿手是票，又是九合一、又是公投，要如何投票？」

第三點考量，陳英鈐說，為確保選務順利，「開票時，無論如何一定要先把九合一的票開出來，不希望延誤」。以2014年為例，當時選票完全開完的時間是晚間11時25分，這次希望能在晚間12時前把九合一選票全數開出，因此「領投、領投」也與開票有關係。

他說，基於上述三點考量，年底的選舉，希望先領投完九合一選票後，再領投公投票。

陳英鈐說，中選會明天召開委員會議討論相關事宜，希望能先把這些大原則確定後，方便後續的選務宣傳及選務工作，尤其有些投開票所空間狹小，必須預做規劃。

至於公投選票，陳英鈐說，雖有委員建議幾個案子可以印在同一張選票上，但目前的方案仍傾向於「一案一票」。