姚文智：整合資源解決北市長照少子化等問題

2018-07-02 20:49 中央社 台北2日電



民主進步黨台北市長參選人姚文智今天出席一場婦女餐會時表示，台北市面臨高齡化社會的長照、少子化、女性就業、托育等問題，他願意整合所有資源，承擔並解決。

姚文智出席21世紀婦女協會夏季聯歡餐會時指出，台北市即將邁入高齡化社會的長照問題，以及面對少子化、女性就業、托育等工作，這些都是台北市未來的挑戰，應大刀闊斧、劍及履及，整合所有資源解決。

他說，台北市長柯文哲在2014年選前承諾，公私托比例要達到7比3，但執政4年來，距離實踐的目標甚遠，原因就在資源未全力投入，各機關未能有效整合。

因此，姚文智強調，要達成這些目標，應有一位整合市府各局處、能夠集中資源的領導者，包括推動都市改造，社區要留有公共托嬰托育、老人照顧的空間等。

會後，媒體記者問姚文智，柯文哲被問及是「國民黨2.0」一事後，反問「選姚是什麼」；姚文智回應說，他的原文是指，投國民黨台北市長參選人丁守中就是投「九二共識」，投柯文哲就是投「兩岸一家親」，這兩個是一致的，否則就請他們兩位回答，九二共識和兩岸一家親有何不同。

姚文智強調，自己的主張很清楚，就是台灣是大家一生一世奉獻打拚的祖國，台北市是國家首都，未來這個國家首都要與世界各國重要都市平起平坐、交流互動，也希望國家首都能替台灣處於困頓的外交關係，盡更大的力量。