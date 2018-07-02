黃偉哲：若當選市長 聘高思博、許忠信為市政顧問

2018-07-02 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨台南市長參選人黃偉哲。圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供 分享 facebook 前台南縣長蘇煥智日前宣布以無黨籍身份參選台南市長，為台南市長選舉投下震撼彈。民進黨台南市長參選人黃偉哲先前的大創案爭議，也引發各界爭議，今日上午黃偉哲接受廣播節目專訪，對手蘇煥智、許忠信威脅性，未到開票時刻都不知道，若當選市長，將會聘高思博和許忠信為市政顧問。

黃偉哲有個深具藍營色彩的妹妹黃智賢。主持人問，對選舉立場和想法不同，是否會與妹妹脫離關係？黃偉哲說，不會與妹妹脫離關係，就像很多政商人士兄弟鬩牆，最後也沒脫離兄弟關係。

主持人問，蘇煥智和許忠信的民調都無威脅性，對黃偉哲有影響？黃偉哲表示，這就像踢足球和打棒球一樣，沒到九局下、沒到開票時，都不知道結果。至於是否行政院長賴清德會輔選，黃偉哲說，賴的政績、形象和組織，對他而言是非常大的幫忙。

黃偉哲說，若當選市長將聘高思博和許忠信為市政顧問。所推著政見中，將把台南市推展國際與世界各國城市交流，主持人問是否會與中國進行交流，黃說，願意在不設前提下進行交流，政治是有許多風險在的，可在不設前提下，與中國城市交流。

對於選舉得票率，黃偉哲說，目標是賴清德選第一任市長時的得票率60%。至於台北市長選舉，黃偉哲說，之前台南許多地方民眾都說，若民進黨在北市不推人出來，他們就不去投票。黃還形容，最後黨中央決定不禮讓柯文哲，確實讓他心裡卸下一顆不定時炸彈。

面對目前蔡英文總統民調直落，兩岸關係僵局之下，許多改革所引發的抗爭，黃偉哲說，蔡主席曾說「不為了選票做改革」，但目前地方政治舞台是為了選票訴求。黃偉哲表示，政策改革都會得罪一些人，選舉算是算總賬，台南來講，因為有好的基礎下，期望讓台南交通改得更順暢，將台南輕軌捷運做起來，選舉主打「做得更好、過得更好」。