蘇煥智明宣布參選台南市長 3名議員表態力挺

2018-07-01 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



前台南縣長蘇煥智。記者鄭維真／攝影 分享 facebook

已表態投入下屆台南市長選舉的前台南縣長蘇煥智，明上午將在永康桂田飯店發表「故鄉的呼喚」參選記者會，據知，除已曝光的台南市議員曾王雅雲外，市議員蔡秋蘭、陳朝來已表態挺蘇，後續效應引起政壇關注。

王、蔡、陳3人都原為民進黨，本屆議長選舉被民進黨視為「跑票」開除黨籍，目前都屬無黨籍，對此民進黨台南市長提名人黃偉哲陣營說，對於上述人表態「不意外」，相信支持者會堅定支持黃偉哲，也會按造既有選舉步驟、策略進行。

蘇煥智「回鍋」從台北返鄉參選，吹皺地方政壇一池春水，日前曾王雅雲已表態相挺，蘇陣營也積極爭取無黨籍的市議員拉抬氣勢。不過表態挺蘇的陳朝來、蔡秋蘭昨都正好有要事，並不會出席記者會。

與蘇認識數十年的市議員陳朝來說，蘇有行政能力，在擔任台南縣長時，許多重大開發案都有蘇打拚痕跡，政績亮眼。其實本來應留在台南就好，日前不用北上選台北市長。

「伊（指蘇煥智）係老先覺了...」陳朝來說，蘇會做事，自己退出民進黨無包袱，上周北門濕地案議題，蘇煥智還親自出席關心，他「挺會做事的人」，會支持蘇煥智。