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姚文智：台灣是我們的祖國 台北是台灣首都

2018-07-01 20:58中央社 台北1日電

民進黨台北市長參選人姚文智。聯合報系記者楊正海／攝影
民進黨台北市長參選人姚文智。聯合報系記者楊正海／攝影
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民進黨台北市長參選人姚文智今天參加問政說明會時，舉過去在高雄的建設經驗，向支持者表示他準備好，也說在這場選舉，要跟全世界說「台灣是我們的祖國、台北是台灣的首都」。

姚文智今天下午到內湖區，先後參加黨籍議員江志銘、高嘉瑜的聯合問政說明會。

姚文智向在場民眾說，過去在高雄打拚期間，他參與建設愛河、捷運美麗島站等公共建設，學到很多「功夫」，現在要用這些功夫來幫台北脫胎換骨。

姚文智說，自己是台灣民主運動所培養起來，受台灣人的栽培，這場選舉不是為了他個人，而是要追求台北要作為國家首都的方向，「我們要在這場選舉跟全世界說，台灣是我們的祖國，台北是台灣的首都」。

姚文智也向支持者喊話，要讓全世界的媒體，在選舉完隔天的報導寫說，主張「九二共識」的國民黨、「兩岸一家親」的無黨籍，雙雙落選；主張台北是國家首都，要幫忙台灣主體發展，並向世界發聲的民進黨當選。

姚文智認為，如果不這樣堅持，國際媒體看的很清楚，國民黨台北市長參選人丁守中走國民黨「九二共識」路線，未來就是中國台北，台北市長柯文哲則是「兩岸一家親」、「國民黨2.0」，如果他們當選，媒體就會說「台北選擇中國」；若是他當選，就會說台北選擇台灣主體性、台灣價值，要繼續用國家首都和世界各國交流與共同發展。

現場有民眾問姚文智有關智慧月票等政策。姚說，很多他主張的政策內容，在自己的官方網站或臉書，都有完整論述，希望大家可以上去看，不要被外界不實、扭曲的訊息所影響。

姚文智說明，智慧月票政策，若能落實透過電商紅利回饋與指尖經濟，在小額支付下累積捷運里程，是有可能提供誘因，讓北市邁向無鈔化時代，如果智慧城市的發展到位，能夠努力協調電子票證、電子支付，以及公私部門、公共運輸營運的整合，0元月票確實有可能。

媒體問姚文智，對於前總統陳水扁最新一期的新勇哥物語提到，中央施政滿意度低，恐影響雙北市長選情；姚答，現在資訊混雜，有些來自不同扭曲、別有所圖的民調訊息，有的可以看一下背景、解讀一下，不要那麼在意，民進黨在不斷推動改革過程中，難免會遇到反改革阻力，例如說年金改革，但就算如此，仍要持續推動改革。

姚文智國民黨2018台北市選舉九合一選舉

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